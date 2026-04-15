Natation : une délégation réunionnaise aux championnats nationaux de Maurice

Vingt jeunes nageurs réunionnais s’envolent pour l’île Maurice afin de participer aux championnats nationaux du 16 au 20 avril 2026. Une compétition qui s’inscrit à la fois dans une logique de performance et de coopération régionale. (Photo DR)

Pour l’occasion, une délégation de La Ligue de Natation de La Réunion composée de 20 nageurs, 10 filles et 10 garçons âgés de 14 à 19 ans, a été constituée. Encadrés par quatre entraîneurs, ces jeunes sportifs auront quatre jours de compétition, de jeudi à dimanche, pour défendre les couleurs réunionnaises.

Au-delà de la performance, cette compétition représente une étape importante dans leur parcours. "Cette compétition constitue une étape clé dans le parcours de ces nageurs en devenir", souligne la Ligue. Les objectifs sont multiples. Les jeunes athlètes pourront ainsi "se confronter à un niveau d’exigence élevé", mais aussi "renforcer leur esprit d’équipe" et "vivre une expérience sportive et humaine structurante".

- Une dynamique régionale -

"Cette invitation s’inscrit pleinement dans une volonté commune de structurer et dynamiser la natation dans la zone Océan Indien", explique la Ligue de Natation. L’événement doit aussi permettre de "favoriser les échanges entre les jeunes sportifs de la région" et de préparer les grandes échéances à venir, notamment les Jeux des Îles de l’océan Indien.

À travers ce déplacement, la Ligue affirme son ambition pour la natation réunionnaise. Elle confirme "son engagement en faveur de la formation des jeunes nageurs et de l’accès à l’excellence sportive". Un cap clair, résumé dans une formule : faire rayonner la discipline au-delà de l’île tout en préparant les talents de demain. "La Réunion avance, unie et ambitieuse, vers les défis de demain", conclut la Ligue.

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