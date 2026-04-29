Saint-André : un makot nettoie son dépôt sauvage avant l'intervention de la Cirest, une procédure judiciaire va être lancée

La Cirest a souhaité organiser une opération de ramassage de déchets ce mercredi 29 avril 2026, suite à l’identification d’un dépôt sauvage de plus de 10 m3 dans un champ de cannes de Saint-André. Prévenu, le mis en cause a pris les devants et a nettoyé le terrain en amont de l'arrivée de la Brigade Intercommunale de l’Environnement (BIE). (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"On a été interpellé par des sentinelles sur la présence d'un gros dépôt sauvage dans ce champ de cannes, composé de déchets métalliques, d'encombrants, de vêtements...", explique Mickaël Boyer, responsable de la BIE.

Le mis en cause a été retrouvé et "une procédure amiable a été organisée, elle prévoyait le nettoyage sous notre égide", détaille-t-il.

Une semaine après, la brigade se rend sur les lieux pour l'intervention de nettoyage, mais constate finalement que le terrain a déjà été nettoyé.

"In fine, la personne est venue hier soir et le site a été remis en état. On va partir sur une procédure judiciaire, car la procédure prévoyait un nettoyage à l'amiable et une amende. La personne n'ayant pas respecté l'engagement qui avait été pris, on va faire un rapport qu'on transmettra au parquet", annonce Mickaël Boyer.

Il risque désormais 1.500 euros d'amende et une confiscation du véhicule ayant transporté les encombrants.

La brigade travaille depuis 2019, pour "faire en sorte que la Cirest soit propre, on est sur une tolérance zéro". "Les makotes ramassent systématiquement sous le contrôle de la BIE, et la Cirest reste quasiment propre, même s'il reste des points chauds", assure-t-il.

La Cirest "a un territoire très étendu, on appelle donc au civisme de tout le monde", Mickaël Boyer encourageant la population "à contacter la brigade" en cas de dépôts sauvages trouvé sur l'intercommunalité.

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