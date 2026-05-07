Nicolas Péhau quitte la présidence des chambres régionales des comptes de La Réunion et Mayotte

Nicolas Péhau, conseiller maître à la Cour des comptes, président des chambres régionales des comptes de La Réunion et Mayotte depuis le 1er juillet 2021, quittera ses fonctions le 18 mai 2026. Il rejoint la chambre régionale des comptes Grand Est, dont il prendra la présidence.

"Nommé à la tête d'une juridiction aux compétences étendues sur deux territoires aux enjeux distincts, La Réunion et Mayotte, Nicolas Péhau a conduit les chambres dans un contexte marqué par des défis financiers et institutionnels importants pour les collectivités locales de l'océan Indien", souligne la CRC.

Sous sa présidence, "les chambres se sont pleinement engagées dans la réforme "JF2025", qui a profondément fait évoluer les missions et les méthodes de travail des chambres régionales des comptes".

Nicolas Péhau rejoint la chambre régionale des comptes de Grand Est, l'une des plus importantes juridictions financières régionales de France hexagonale, couvrant les territoires des anciennes régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

La désignation de son successeur fera l'objet d'une communication ultérieure.