Nouvel an tamoul : Puthandu Vajtoukkel 5127

Ce mardi 14 avril 2026, nos ompatriotes de confession tamoule fêtent le nouvel an et l'arrivée de l'année 5127. Le nouvel an tamoul, est une date importante du calendrier hindou. Il symbolise le renouveau, les nouvelles intentions et l’espoir d’un avenir prospère. Bonne année à toutes et à tous : Puthāndu vāḻttukaḷ ! (Photo Stephan Laï Yu/www.imazpress.com)

Selon les traditions hindoues, le Seigneur Indra serait descendu sur Terre pour apporter paix et sérénité, tandis que le Seigneur Brahma aurait initié la création de l’univers en ce jour sacré.

D’un point de vue astrologique selon la religion tamoule, cette fête est liée au mouvement du Soleil, symbolisant l’équilibre entre la nature et les êtres humains

Cette fête religieuse est aussi un temps de partage ouvert à tous les Réunionnais.es, l'occasion de découvrir - ou redécouvrir - la richesse de la culture tamoule et de ses traditions.

Gayar Puthāndu zot tout !

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