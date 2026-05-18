Nuit européenne des musées : découvrir autrement les musées de La Réunion

La Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, se tient le samedi 23 mai 2026. De la tombée du jour jusqu’à minuit, les musées de La Réunion ouvrent gratuitement leurs portes. Au programme : animations exceptionnelles autour du patrimoine, ateliers novateurs, séances de dédicaces, sans oublier les expositions temporaires et permanentes à (re)découvrir dans une ambiance singulière. (Photo photo RB imazpress)

• "La classe, l’œuvre !"

Renouvelée cette année en partenariat avec le ministère de l’Éducation, l’opération « La classe, l’œuvre ! » met à l’honneur l’éducation artistique et culturelle. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, elle réunit scolaires, familles et institutions culturelles autour des projets créés dans les classes au côté des artistes. Le musée des arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI), le fonds régional d’art contemporain (FRAC), le musée Stella Matutina et le musée Léon Dierx participent à cette opération.

- De belles propositions pour découvrir les musées la nuit -

Cette année, près de 40 événements sont organisés à La Réunion. Une programmation diversifiée pour un tour de l’île des musées label France avec des escales à prévoir autour des thématiques du volcan, de l’engagisme ou encore de l’Art déco. D’autres lieux ouvrent leurs portes :



- La saga du rhum (Saint-Pierre) fait la part belle à la musique et propose une expérience autour des instruments du monde entier collectionnés par des passionnés.



- Le musée du sel (Saint-Leu) présente l’activité ancestrale qu’est la production de sel illustrée par l’exposition « Sel, sira, shingo ». Une invitation à découvrir, à travers des visites guidées, les salines des îles voisines. La programmation diversifiée intègre un spectacle de danse de l’océan Indien, une initiation à la musique indienne et des ateliers autour du sel.



- Le siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF à Saint-Pierre) invite le public à découvrir la restitution de la résidence artistique du graffeur Jace dans les Iles Australes, à travers une exposition photo inédite.



- Au Lazaret de la Grande Chaloupe, l’association Ti Train Lontan propose une déambulation musicale festive avec la fanfare « Lorkess Kuiv » et un embarquement pour une découverte du réseau de chemin de fer. La projection du film "Un train nommé désir" sur la vie des cheminots complète le programme.



- Toujours au Lazaret, l’opéra "Les bagnes d’enfants : de l'Ilet à Guillaume aux enfants du Levant" de l’association Amadeus, mêle chant, théâtre et danse pour raviver la mémoire des enfants envoyés dans cette colonie pénitentiaire au 19e siècle. Le public est également invité à découvrir l’exposition "Quarantaine et engagisme" lors de deux visites guidées.





