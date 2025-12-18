Observation insolite : une "spirale lumineuse" dans le ciel de La Réunion, il s'agit du dégazage d’une fusée

Ce mercredi soir, 17 novembre 2025, plusieurs personnes ont été alertées par une "étrange spirale lumineuse dans le ciel", comme l'indique l'Observatoire astronomique de La Réunion. S'il ne s'agit pas d'un Ovni, il s'agit d’un dégazage du 2ème étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 (Photo : Observatoire des Makes)

Après la mise en orbite, "la fusée libère son carburant résiduel en tournant sur elle-même. À haute altitude, ce nuage est encore illuminé par le Soleil, ce qui crée cette forme spectaculaire en spirale, parfois appelée "méduse spatiale", explique l'Observatoire des Makes.

Un phénomène rare pour le grand public, mais bien connu en astronomie, visible seulement dans des conditions très particulières.

www.imazpress.com/[email protected]