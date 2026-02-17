France Travail : Olivier Pelvoizin quitte La Réunion, il sera remplacé par Francicia Courtois

En poste depuis février 2024, Olivier Pelvoizin, directeur de France Travail, quitte La Réunion pour la Nouvelle-Aquitaine. Il sera remplacé par Francicia Courtois qui sera la nouvelle directrice régionale de France Travail La Réunion à partir du 1er avril 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : France Travail)

Après deux ans sur notre île, c’est un retour aux sources pour Olivier Pelvoizin qui prend la tête de sa région d’origine dès le 1er mars.

Fort de son expérience dans la tech, Olivier Pelvoizin a, entre autres, fait de France Travail La Réunion, une région pilote dans les domaines du digital et de l’IA au service des usagers. Fier d’avoir contribué aux fondations de la loi plein emploi sur notre territoire, il remercie les acteurs de terrain rencontrés pendant ces deux années.

Francicia Courtois sera la nouvelle directrice régionale de France Travail La Réunion à partir du 1er avril. Actuellement directrice régionale adjointe France Travail dans la région Grand Est, Francicia Courtois prendra la tête de France Travail La Réunion le 1er avril.

Après quatre ans en Martinique, Francicia Courtois reste fortement mobilisée pour l’emploi dans les DROM. Elle souhaite agir en faveur des Réunionnais en utilisant tous les atouts et forces de notre territoire pour contribuer, aux côtés de nos partenaires, au développement des compétences, aux réussites de parcours et plus globalement, à l’insertion professionnelle durable.