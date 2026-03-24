Les "Tirelires extrAOrdinaires", une opération solidaire pour soutenir les enfants atteints d’atrésie de l’œsophage

Dans le cadre de l'opération "Tirelires extrAOrdinaires", jusqu’au 23 mai 2026, des tirelires solidaires sont installées dans plusieurs commerces, notamment à Saint-Pierre, afin de financer la recherche sur cette maladie rare qui touche chaque année des nourrissons en France. (Photo DR)

À l’occasion de la 12e édition de l’opération "tirelires extrAOrdinaires", l’Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage (Afao) lance une campagne de collecte de fonds partout en France, y compris à La Réunion. Sur l’île, plusieurs commerces et grandes surfaces du sud se mobilisent pour proposer aux clients de faire un don, via des tirelires ou des dispositifs d’arrondi en caisse.

- En France, plus de 170 enfants concernés chaque année -

Cette initiative vise à soutenir la recherche sur l’atrésie de l’œsophage, une malformation rare qui empêche les nouveau-nés de s’alimenter normalement sans intervention chirurgicale lourde. Chaque année, plus de 170 enfants naissent avec cette pathologie en France.

À La Réunion, l’opération est portée notamment par Marie-Sophie, une mère de famille dont l’enfant a été touché par cette maladie. "Nous avons passé les six premiers mois de sa vie à l’hôpital. Il a subi plusieurs opérations et n’a pu s’alimenter par la bouche qu’à partir de deux ans et demi", témoigne-t-elle. Aujourd’hui âgé de 11 ans, son fils Matthias va bien mais reste suivi médicalement.

- Collecter des fonds et faire connaître la maladie -

À travers cette mobilisation, l’objectif est double : faire connaître cette maladie encore peu connue du grand public et financer des projets de recherche. Depuis 2007, l’Afao a déjà soutenu de nombreuses équipes scientifiques, contribuant à des avancées importantes, notamment dans le domaine de l’ingénierie tissulaire.

Installées principalement chez des artisans gourmands à l’approche de Pâques, les tirelires rappellent que "pour tout un chacun, se nourrir est un plaisir inné. Mais pour ces enfants, chaque bouchée est une victoire".

Les dons collectés jusqu’au 23 mai prochain permettront d’alimenter le fonds de recherche de l’association. Une cagnotte en ligne est également accessible pour celles et ceux qui souhaitent participer à cette action solidaire.

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