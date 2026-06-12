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INTERNET Panne générale de Meta - Instagram, Facebook et Messenger impactés

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Panne générale de Meta : retour à la normale pour Instagram, Facebook et Messenger

  • Publié le 12 juin 2026 à 19:31
  • Actualisé le 12 juin 2026 à 20:02
Meta déclaré responsable de mise en danger de mineurs par un tribunal du Nouveau-Mexique

(Actualisé) Ce vendredi 12 juin 2026, une panne touche plusieurs services du groupe Meta. Les sites et applications Instagram, Facebook ou encore Messenger rencontrent d’importants dysfonctionnements. Peu avant 20 heures, le problème semble avoir été résolu puisqu'une majorité d'utilisateurs ont retrouvé leurs réseaux sociaux. Quelques ralentissement se font encore sentir par moments. (Photo d'illustration AFP)

Les problèmes concernaient l’envoi de messages privés, le rafraîchissement des fils d’actualité ou encore l’affichage des publications.

Selon le site spécialisé Downdetector, qui recense les pannes et incidents rencontrés par les utilisateurs, plus de 5.000 signalements ont été enregistrés, sur les trois applications confondues, en moins d'une heure.

Panne, Meta, Instagram, Facebook, Messenger, Application

guest
7 Commentaires
Dur dur
Dur dur
17 minutes

Tellement difficile la vie sans internet, j’ai été obligée de parler à des gens! Stop

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Kheddache
Kheddache
1 heure

Messanger hors service

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Gayraud
Gayraud
1 heure

Pareil panne

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BFL2A
BFL2A
1 heure

Je confirme pour la corse egalement !

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thierry
thierry
1 heure

Bonjour, en effet tout les services META sont tombé, en espérant que la panne soit revenu rapidement,

PS : l'article est publié le 12 juin à 18h01 alors qu'il est 16h19 ...

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Faycel
Faycel
1 heure

Oui vrai

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Thierry
Thierry
2 heures

je confirme aussi bien sur 2 téléphones et deux pc

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