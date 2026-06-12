Panne générale de Meta : retour à la normale pour Instagram, Facebook et Messenger

(Actualisé) Ce vendredi 12 juin 2026, une panne touche plusieurs services du groupe Meta. Les sites et applications Instagram, Facebook ou encore Messenger rencontrent d’importants dysfonctionnements. Peu avant 20 heures, le problème semble avoir été résolu puisqu'une majorité d'utilisateurs ont retrouvé leurs réseaux sociaux. Quelques ralentissement se font encore sentir par moments. (Photo d'illustration AFP)

Les problèmes concernaient l’envoi de messages privés, le rafraîchissement des fils d’actualité ou encore l’affichage des publications.

Selon le site spécialisé Downdetector, qui recense les pannes et incidents rencontrés par les utilisateurs, plus de 5.000 signalements ont été enregistrés, sur les trois applications confondues, en moins d'une heure.