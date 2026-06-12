Panne générale de Meta : retour à la normale pour Instagram, Facebook et Messenger

(Actualisé) Ce vendredi 12 juin 2026, une panne touche plusieurs services du groupe Meta. Les sites et applications Instagram, Facebook ou encore Messenger rencontrent d’importants dysfonctionnements. Peu avant 20 heures, le problème semble avoir été résolu puisqu'une majorité d'utilisateurs ont retrouvé leurs réseaux sociaux. Quelques ralentissement se font encore sentir par moments. (Photo d'illustration AFP)
Les problèmes concernaient l’envoi de messages privés, le rafraîchissement des fils d’actualité ou encore l’affichage des publications.
Selon le site spécialisé Downdetector, qui recense les pannes et incidents rencontrés par les utilisateurs, plus de 5.000 signalements ont été enregistrés, sur les trois applications confondues, en moins d'une heure.
Tellement difficile la vie sans internet, j’ai été obligée de parler à des gens! Stop
Messanger hors service
Pareil panne
Je confirme pour la corse egalement !
Bonjour, en effet tout les services META sont tombé, en espérant que la panne soit revenu rapidement,
PS : l'article est publié le 12 juin à 18h01 alors qu'il est 16h19 ...
Oui vrai
je confirme aussi bien sur 2 téléphones et deux pc