Le bouclier qualité-prix Bricolage reconduit en 2026, cinq nouveaux produits viennent rejoindre la liste

Ce vendredi 12 mai 2026, les services de la préfecture annoncent la reconduction du bouclier qualité-prix Bricolage pour une nouvelle année. Fruit d'un travail entre les pouvoirs publics et les enseignes partenaires, ce dispositif vise à garantir aux consommateurs réunionnais l'accès à des produits de bricolage essentiels à des prix maîtrisés. La préfecture assure qu'aucun des produits déjà présents dans le panier 2025 n'a connu d'augmentation tarifaire. "Quant aux cinq nouvelles références intégrées en 2026, elles bénéficient de réductions comprises entre 6 % et 21 % par rapport à leur prix initial" peut-on lire dans le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pour cette nouvelle édition, le panier BQP Bricolage s'enrichit de cinq références supplémentaires par rapport à 2025. Il comprend désormais 37 produits pour un montant total plafonné à 350,20 euros.

Le dispositif est proposé dans 15 magasins répartis sur l'ensemble du territoire, au sein des enseignes partenaires :

Mr Bricolage (4 magasins)

Weldom (7 magasins)

Leroy Merlin (3 magasins)

Groupe Ravate (1 magasin)

Malgré l'élargissement du panier, les prix demeurent particulièrement contenus. Aucun des produits déjà présents dans le panier 2025 n'a connu d'augmentation tarifaire. Quant aux cinq nouvelles références intégrées en 2026, elles bénéficient de réductions comprises entre 6 % et 21 % par rapport à leur prix initial.

Les comparaisons réalisées avec des produits similaires commercialisés en hexagone montrent également que les prix du panier réunionnais restent compétitifs.

À La Réunion, l'ensemble des produits composant le BQP Bricolage répond aux exigences européennes en matière de qualité et de sécurité et porte le marquage CE.

"Par ce renouvellement, les partenaires du dispositif réaffirment leur engagement en faveur du pouvoir d'achat des Réunionnais et de l'accès à des produits de bricolage de qualité à des prix accessibles" assure la préfecture.

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