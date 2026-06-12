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Mafate : le sentier de la Canalisation des Orangers reste fermé jusqu'au 19 juin

  • Publié le 12 juin 2026 à 19:26
  • Actualisé le 12 juin 2026 à 19:27
Cirque de Mafate

Au début du mois, un éboulement a impacté le sentier de la Canalisation des Orangers dans le cirque de Mafate. Mardi 9 juin 2026, l'Office national des forêts annonçait la fermeture du sentier au public. Initialement prévu jusqu’au vendredi 12 juin, la fermeture du sentier doit finalement être prolongée jusqu’au vendredi 19 juin prochain, afin d'assurer la sécurisation du passage. (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Mafate, Sentiers, Canalisation des Orangers, Randonnée, ONF

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