Addictions : l'ARS, la préfecture et le rectorat s'unissent pour sensibiliser les plus jeunes

Face à des problématiques de santé mentale et de conduites addictives toujours préoccupantes chez les jeunes, l'État, l'ARS et l'Académie de La Réunion renforcent leur stratégie de prévention. Au cœur de cette démarche : le développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge. (Photos ARS Réunion)

À l'école primaire du Barrage, à Saint-Paul, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, le recteur, Rostane Mehdi, et le directeur général de l'ARS, Jean-Jacques Coiplet, ont participé ce vendredi 12 juin 2026 à une séance du programme "Primavera", destiné à prévenir les conduites à risques chez les enfants de 8 à 12 ans.

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Ce programme repose sur des ateliers participatifs autour des émotions, des influences sociales, des écrans, du tabac, de l'alcool et des comportements à risques. Son objectif : développer les compétences psychosociales des jeunes, c'est-à-dire leur capacité à gérer leurs émotions, faire des choix éclairés ou encore construire des relations positives.

- Prévenir les addictions -

Cette action s'inscrit dans le cadre du plan régional de mobilisation contre les drogues. Les autorités rappellent que les enjeux restent importants sur le territoire : "près d'un collégien sur cinq a déjà expérimenté le tabac", tandis que "l'âge des premières consommations reste précoce".

Selon les partenaires, l'apprentissage de ces compétences permet de prévenir les addictions, mais aussi d'améliorer le bien-être, l'estime de soi et le climat scolaire. Les études menées sur le programme Primavera montrent notamment que les élèves qui en bénéficient ont "jusqu'à 14 fois plus de chances de ne pas consommer d'alcool" et développent davantage leur capacité à adopter des comportements favorables à leur santé.

- Objectif : toucher plus de 24.000 jeunes -

Pour soutenir cette stratégie, plus de 540.000 euros ont été mobilisés par l'ARS en 2025, permettant de toucher plus de 12.000 jeunes réunionnais. Une enveloppe supplémentaire de 400.000 euros est également prévue afin d'étendre ces programmes dans les prochaines années.

"Cette mobilisation collective illustre la volonté des services de l'État et de leurs partenaires d'agir dès le plus jeune âge pour protéger durablement la santé des jeunes Réunionnais", soulignent les organisateurs.

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