Paris : apprentiscène, six élèves réunionnais de Bac Pro Esthétique en finale nationale

Ils se dirigent vers la finale nationale d'apprentiscène à Paris. Depuis plusieurs mois, six apprentis du lycée professionnel Isnelle Amelin ont participé à des ateliers théâtre pour préparer une saynète de 4 minutes afin de présenter le diplôme qu'ils préparent dans leur alternance. Sur les douze groupes présents, les Réunionnais se sont fait remarquer : Noémie, Lorenzo, Zoé, Pierre-Olivier, Aliyah et Elyna ont assuré une belle prestation, terminant leur saynète sous les applaudissements soutenus du public et des membres du jury, ils seront en finale le 20 mai 2026 (Photos : D.R)

Il se sont produits ce mardi 12 mai dans la soirée au théâtre de La Renaissance à Paris, lors de la soirée organisée en partenariat avec l'OPCO EP, qui a mis en avant les apprentis des métiers de proximité.

Douze groupes d’apprentis sont montés sur scène pour présenter des saynètes de 4 minutes, créées avec des professionnels du théâtre. À travers ces performances, ils ont mis en lumière leur métier, leur parcours et leur expérience de l’apprentissage avec créativité et humour.

- Des ateliers de théâtre comportemental -

Développé par Les Alternateurs, Apprentiscène propose ainsi aux apprentis de participer à des ateliers de théâtre comportemental. Pour cela, des groupes de jeunes, encadrés par des metteurs en scène, vont créer une courte saynète sur leur métier ou une grande cause sociétale.

A l'issue des délibérations, les élèves réunionnais terminent à la 1ère place, gagnant ainsi leur ticket pour la finale nationale.

Pensés comme un programme pédagogique de sécurisation des parcours, ces ateliers permettent aux apprentis :

De travailler les softs skills indispensables à une relation durable et de qualité avec l'entreprise ;

De renforcer l'estime et la confiance en soi ;

De monter en compétence dans la prise de parole en public et la gestion du stress.

Des apprentis du Bac Pro Esthétique du CFA Académique de La Réunion, en formation au lycée Isnelle Amelin, participent à l'édition 2026 d'Apprentiscène.

L'aventure continue donc pour eux. Rendez-vous le mercredi 20 mai à 20h (heure de Paris) pour la grande finale. Vous pourrez les suivre en direct sur Twitch via ce lien.

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