Pascal Plante élu président de la Confédération des petites et moyennes entreprises

Ce jeudi 26 mars 2026, Pascal Plante a été élu à la présidence de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Il succède à Gérard Lebon qui, après quatre années à la tête de la CPME, a souhaité se retirer suite à un changement de statuts au sein de l’organisation patronale (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Je mesure pleinement la responsabilité qui m’est confiée", a déclaré sur ses réseaux Pascal Plante.

"À La Réunion, les TPE et PME sont la colonne vertébrale de notre économie. Elles créent de l’emploi, innovent, prennent des risques et font avancer notre territoire", dit-il.

Dans un contexte économique exigeant, "la CPME Réunion doit être plus que jamais une voix forte pour les entrepreneurs.

Une voix qui défend. Une voix qui propose. Une voix qui agit", poursuit le nouveau président.

Désormais son cap est clair : simplifier la vie des entreprises, renforcer leur compétitivité, accompagner leur transformation et positionner La Réunion comme un hub économique dans l’océan Indien.

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