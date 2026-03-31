Passagers bloqués en Afrique du Sud : Air Austral assure être "pleinement mobilisée"

Dans un communiqué, la compagnie aérienne Air Austral, affirme "avoir saisi l’Ambassade de France en Afrique du Sud afin de bénéficier de son appui dans le déblocage de la situation administrative qui bloque l’obtention du Foreign Operator Permit (FOP)", document obligatoire afin de pouvoir décoller. Les passagers Réunionnais bloqués sur place depuis le 29 mars dernier, veulent rentrer chez eux. (Photo : Richard Boouhet/www.imazpress.com)

Des Réunionnais sont bloqués à Johannesburg depuis le 29 mars 2026.

Ce mardi 31 mars 2026, la compagnie aérienne Air Austral fait parvenir un communiqué aux rédactions, dans lequel elle s’explique : " Bien que la compagnie dispose des droits de trafic nécessaires à l’exploitation de cette ligne, la reprise effective des vols demeure, à ce stade, conditionnée à l’obtention du Foreign Operator Permit (FOP)".

La compagnie affirme que le processus de renouvellement de ce document a fait l'objet d’une récente évolution par les autorités sud-africaines : "Air Austral a transmis, dans les délais impartis le dossier requis à ses correspondants sud-africains. Cependant, à ce jour, pour des raisons qu'elle ignore, la demande semble toujours en cours d’instruction, sans que les délais de traitement puissent être précisément établis".

"Les équipes d’Air Austral, en lien étroit avec leur représentant local en Afrique du Sud, sont pleinement mobilisées et suivent la situation avec la plus grande attention. La compagnie met tout en œuvre pour accélérer les démarches auprès des autorités concernées, afin d’obtenir la validation requise dans les meilleurs délais et permettre ainsi la reprise de son programme de vols".

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