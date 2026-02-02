Zourite : la pêche traditionnelle est ouverte mais plusieurs règles doivent être respectées

La pêche aux zourites est réglementée dans la Réserve marine de La Réunion. Elle est ouverte depuis ce 1er février 2026 et jusqu'au 31 octobre, essentiellement aux détenteurs de carte de pêche. Plusieurs règles doivent être respectées, rappelle la Réserve marine (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs règles doivent être respectées.

• jours autorisés : la pêche est possible du mercredi au samedi.

• heures autorisées : de 5h du matin à midi

• zone autorisée : certaines zones du lagon

• pratique : pêche à la main, à l'aide d'un seul bâton (1m de long max, 2cm de diamètre max)

• quota : 5 individus d'au moins 1 kg par jour et par pêcheur

La vente des zourites est interdite.

La pêche est interdite les jours fériés, les dimanches, lundis et mardis.

La marche sur le corail est interdite.

La pêche de nuit est interdite.

Les prises doivent être déclarées sur https://www.demarches-simplifiees.fr/.../declaration-de...

Si vous avez des difficultés, vous pouvez consulter la fiche guide télédéclaration sur le site internet de la DMSOI.

En cas d'infractions, l'auteur s'expose à des sanctions conformément au code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, le directeur de la mer Sud océan Indien procèdera au retrait de la carte de pêche pour une durée maximale de six mois s'il s'agit de la première infraction. En cas de récidive, la carte sera retirée pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, voire de façon définitive.

Lire aussi - Réserve marine de La Réunion : une application pour connaître les bonnes pratiques en mer

www.imazpress.com/[email protected]