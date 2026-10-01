Journées du Patrimoine Économique : deux pique-niques géants et intergénérationnels à Saint-Benoît et au Port

À l'occasion des Journées du Patrimoine Économique, organisées par le Medef, Domissori, service de garde d'enfants et d'aide à la personne à domicile, organise ce samedi 3 octobre 2026 deux grands pique-niques intergénérationnels. De 10h à 17h, familles, enfants, seniors et aidants sont invités à se retrouver à la Rivière des Roches, à Saint-Benoît, et au Parc Boisé du Port. Au programme de cette journée gratuite, sur inscription : ateliers, jeux, rencontres et démonstrations. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ce samedi, la société de garde d'enfants et d'aide à la personne à domicile, Domissori, organise deux grands pique-niques à ciel ouvert, avec l'ambition d'accueillir jusqu'à 600 familles sur chacun des deux sites. Chacun pourra donc apporter son repas, poser sa nappe et profiter des animations proposées tout au long de la journée. Ouverts à tous sur inscription, les deux événement se dérouleront en même temps, au Parc Boisé du Port et à la Rivière des Roches à Saint-Benoît.

- Enfants, parents et gramounes réunis -

L'objectif est aussi de faire découvrir les métiers de la petite enfance, de l'aide à domicile et de l'accompagnement des personnes âgées. "Notre patrimoine, ce sont avant tout les femmes et les hommes qui prennent soin, accompagnent, transmettent et permettent à chacun de rester acteur de sa vie", explique Mohamed El Mazzouji, président fondateur de Domissori.

Née à La Réunion, l'entreprise s'est d'abord développée autour de la garde éducative à domicile et d'une approche inspirée de la pédagogie Montessori. Elle étend désormais ses activités à l'accompagnement des personnes âgées avec Domissori Senior et la reprise de l'association Au Rayon de Soleil.

- Ateliers Montessori, jeux et savoir-faire réunionnais -

De 10h à 17h, les participants pourront découvrir des ateliers Montessori, des jeux éducatifs et sensoriels ou encore des activités autour de l'autonomie. Des associations interviendront également sur le handicap, les aidants, le bien vieillir et l'environnement. Des artisans et créateurs réunionnais seront aussi présents pour présenter leurs produits et savoir-faire.

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