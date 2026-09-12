Plage des Roches Noires interdite : des travaux de recalibrage prévus du lundi 14 au vendredi 18 septembre

(Actualisé) Suite à la forte houle et dans le cadre de la prévention des inondations, des travaux de recalibrage de la plage des Roches Noires auront lieu du lundi 14 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 à 9h. Cette intervention est nécessaire pour éviter les risques de surverse de sable dans le port et ainsi maintenir les conditions de navigation pendant cette période de houle australe. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Afin de permettre le bon déroulement des travaux :

• L’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques sont interdits du lundi 14 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 à 9h.

• Le stationnement sera interdit dans les rues de la Poste et du Port à Saint-Gilles les Bains :

du dimanche 13 septembre 2026 à 22h au lundi 14 septembre 2026 à 09h, et du jeudi 17 septembre 2026 à 22h au vendredi 18 septembre 2026 à 09h.

