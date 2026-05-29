Plaine-des-Palmistes : des travaux sur la RF Bébour-Bélouve du 1 au 5 juin 2026

Les équipes de l’ONF procèderont à des petits travaux de réfection sur la route forestière de Bébour-Bélouve (partie située après la Petite Plaine) du lundi 1 juin 2026 de 6 heures au vendredi 5 juin 2026 à 12 heures (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La route restera accessible uniquement pour les véhicules légers avec mise en place d’un alternat sur certaines portions. Une signalisation spécifique sera mise en place à cet effet.

Prudence aux usagers qui seraient amenés à circuler dans ce secteur.

À cette occasion, l’ONF rappelle l’interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 8 mètres sur cette route forestière.