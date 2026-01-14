Plaine des Palmistes : une journée pour préserver la biodiversité et les paysages nocturnes

Le Parc national de La Réunion invite petits et grands à explorer le monde nocturne à travers des ateliers, animations et moments de sensibilisation, le samedi 17 janvier 2026 à partir de 13h à La Plaine des Palmistes. "Les jours de la Nuit" est un événement en faveur de la transition lumineuse du territoire, avec les territoires, les entreprises et le grand public, pour préserver la biodiversité et les paysages nocturnes. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les habitants palmiplainois et les Réunionnais sont conviés à diverses activités autour de la découverte des environnements nocturnes.

- Au programme : balade, peinture, contes

Participez à un atelier de peinture original, en immersion dans une salle baignée de lumières colorées, où les repères habituels disparaissent laissant les couleurs se transformer, pour peindre les animaux présentés dans la journée sans voir les teintes "réelles" de votre palette, en laissant la lumière guider vos gestes et vos émotions. La révélation finale sous lumière blanche promet surprise et émerveillement.

Atelier créatif, peinture LED monochrome

13h30 à 15h

15h30 à 17h

Kiosque du Domaine des Tourelles

- Atelier photo cyanotype -

Venez découvrir la photographie cyanotype, selon deux procédés différents : l’un avec des produits spécialisés et l’autre avec des produits naturels. Repartez avec deux créations, l’une avec la célèbre couleur bleue de prusse et la seconde dans des tons chaleureux.

13h30 à 14h30

15h à 16h

Salle des Capucines au Domaine des Tourelles

- Origamis et masque-

Apprenez à réaliser des origamis inspirés de ces petits mammifères nocturnes et à fabriquer votre propre masque personnalisé. Une expérience ludique et artistique qui mêle observation et imagination. Avec le Groupe Chiroptères Océan Indien (GCOI) un atelier de créations manuelles (origamis et masque) sur les chauves souris

16h à 17h

17h à 18h

Atelier pédagogique du Domaine des Tourelles

- Le monde des chauves-souris-

Assistez au réveil d’une colonie de chauves-souris au moment du coucher de soleil. Venez écouter et observer ces petits mammifères et découvrir tous leurs secrets.

Balade crépusculaire avec observation et écoute des chauves-souris

18h à 20h

Aux abords de la Maison du Parc national

Projection-débat du film "Roussette noire, le renard volant de la Réunion"

(Uniquement en cas de mauvais temps, si la balade crépusculaire est annulée)

18h à 20h

Atelier pédagogique du Domaine des Tourelles



Racontaz Zistwar : lecture de contes

18 à 20h

Kiosque du Domaine des Tourelles

- Balade à vélo -

Découvrez, à travers un parcours thématique d’environ 8 km, les multiples facettes de la nuit à la Plaine des Palmistes. Explorez ses environnements nocturnes cachés et comprenez comment la faune, la flore, mais aussi les activités humaines interagissent avec l’obscurité. Circuit nocturne à vélo sur plusieurs créneaux

15h45 à 16h45

17h à 18h

18h15 à 19h15

19h30 à 20h30

Projection documentaire et introduction à l’observation du ciel de 19h à 21h

Grande salle de la Maison du Parc national

- Observation du ciel -

Vivez un moment hors du temps : touchez du regard les cratères lunaires, observez Saturne et ses anneaux et voyagez dans les nébuleuses invisibles à l’œil nu ! Observation du ciel nocturne de 19h à 21h, Sur le parking du Domaine des Tourelles