Plongée éducative dans le lagon pour des collégiens de Saint-Benoît

Dans le cadre du concours "Océano pour tous", des élèves du collège Hubert de Lisle de Saint-Benoît ont participé ce jeudi 26 mars 2026 à une sortie pédagogique dans le lagon de l’Ermitage. Une immersion concrète pour découvrir la richesse du milieu marin et mieux comprendre les enjeux de sa préservation. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : DR)

Peu familiers du milieu marin pour la plupart, les élèves ont eu l’opportunité de partir à la rencontre de la biodiversité du lagon. Encadrés par un professionnel, ils ont parcouru le sentier sous-marin de l’Ermitage, observant poissons, coraux et autres espèces emblématiques.

Au fil de cette exploration, les collégiens ont réalisé des dessins des animaux observés et capté des images, sous forme de photos et de vidéos. Ces supports viendront nourrir leur participation au concours « Océano pour tous », auquel leur classe est inscrite cette année.

Au-delà de la découverte, cette sortie s’inscrit dans une démarche pédagogique plus large.

Elle a permis aux élèves de mieux comprendre la richesse mais aussi la fragilité des écosystèmes marins, tout en les sensibilisant aux menaces liées aux activités humaines. Le projet favorise également le travail collectif autour d’une thématique scientifique et environnementale.

- Une démarche pédagogique dans le cadre d’un concours national -

Cette initiative s’intègre dans un projet de classe intitulé "La biodiversité marine en danger", dont l’objectif est de faire découvrir la biodiversité locale et d’amener les élèves à réfléchir à l’impact de l’homme sur les milieux naturels.

Organisé par l’Institut océanographique de Monaco et parrainé par Estelle Lefébure, le concours "Océano pour tous" vise à sensibiliser les jeunes générations à la protection des océans. Créé en 2014, il réunit cette année 32 classes de primaire et de collège, dont 14 issues des territoires ultramarins, parmi lesquels La Réunion.

L’ambition du dispositif est notamment de permettre à des jeunes parfois éloignés de l’océan, pour des raisons sociales, scolaires ou géographiques, de mieux le connaître et de s’y connecter à travers un projet concret.

À l’issue du programme, les classes devront remettre un dossier comprenant un reportage vidéo de cinq minutes ainsi qu’une présentation détaillant leur démarche et leurs résultats. Les projets les plus remarquables seront récompensés par un jury, selon leur impact écologique et social.