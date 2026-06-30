Une première classe "Défense et Sécurité globale" verra le jour à La Réunion à la rentrée

Une nouvelle classe "Défense et Sécurité globale" ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2026 au collège Beauséjour, à Sainte-Marie. Une première à La Réunion, qui intégrera les enjeux de la sécurité civile et de la gestion des risques naturels aux enseignements consacrés à la défense. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La convention portant création de cette nouvelle classe a été signée ce mardi 30 juin 2026 par la préfecture de La Réunion, l'académie de La Réunion et l'association régionale de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN), dans le cadre du trinôme académique.

Cette initiative constitue "la première convention de Classe de Défense et de Sécurité Globale signée à La Réunion avec l'état-major interministériel de zone et de protection civile de l'océan Indien (EMZPCOI)", souligne la préfecture dans son communiqué.

- 28 élèves sélectionnés -

À partir de septembre prochain, 28 élèves, sélectionnés parmi de nombreux candidats, intégreront cette classe expérimentale. Tout au long de l'année, ils bénéficieront d'une heure hebdomadaire consacrée aux enjeux de la défense et de la sécurité dans les territoires.

L'originalité de cette classe réside dans la place accordée à la sécurité civile et à la gestion des risques naturels, des thématiques particulièrement importantes sur une île régulièrement confrontée aux cyclones, aux fortes pluies ou encore aux feux de végétation.

- Développer la culture du risque et la résilience -

En complément des enseignements, cinq séquences pédagogiques seront animées par l'état-major de zone et de protection civile de l'océan Indien. Elles permettront aux collégiens de découvrir "l'organisation des secours, l'anticipation des risques et la coordination des acteurs mobilisés en situation de crise", précise la préfecture.

À travers cette convention, les différents partenaires entendent "développer l'esprit de citoyenneté, la culture du risque et la résilience des jeunes générations, tout en leur faisant découvrir les missions essentielles de la défense et de la sécurité au service de la population".

À ce jour, 29 classes de défense et de sécurité globale sont déployées dans l'académie de La Réunion, témoignant, selon la préfecture, du "dynamisme du trinôme académique et de ses partenaires au service de l'engagement citoyen des jeunes".

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