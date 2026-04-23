Publireportage - Foire agricole de Bras-Panon… Pourquoi on l’aime tant ?

Après une année d’absence, la Foire agricole de Bras-Panon revient du 8 au 17 mai 2026. Entre découvertes, animations et valorisation du monde agricole, l’événement conserve une place à part dans le cœur des Réunionnais (Photo D.R.)

C’est un rendez-vous incontournable à La Réunion. Un thème : « Agriculteur, agricultrice : des métiers, une passion »…. Et des milliers de découvertes.

Entre conduite de tracteur ou pilotage de drone d’épandage, l’objectif est de comprendre le quotidien des professionnels du secteur à travers des démonstrations, des échanges et conférences sur une agriculture moderne, en pleine évolution.

Mais la foire séduit aussi par son ambiance. Concours agricoles, dégustations de produits péi, ateliers culinaires proposés par l’école municipale de cuisine : autant d’animations qui attirent un large public, bien au-delà des professionnels. Les familles pourront compter sur la présence d’une ferme, de manèges et d’un concours à part entière…. de cris de cochon !

Autre atout : son plateau artistique, qui réunit des artistes locaux et régionaux. Kalypsxau, DJ Sebb, Kaf Malbar, Pixl, MC Box, Wizdom, Tine Poppy, Missty, Ségael, Lindigo mais aussi des invités des îles voisines comme Madii Madii, Tii Alexandre.

Sans oublier, cette année, le grand défilé d’ouverture passe en soirée. Une première qui promet encore plus de spectacle.

"On vient pour une heure… et en fait on y reste la journée. C’est pour cela qu’on l’aime” s’amuse Michel, habitant de Bras Panon qui ne manque pas un rendez-vous depuis des décennies"

- Infos pratiques -

• Dates : du 8 au 17 mai 2026

• Lieu : Champ de foire de Bras-Panon

• Horaires : tous les jours de 9h à 23h

• Tarifs : 3 € adulte / 2 € enfant / GRATUIT pour les Panonnais titulaires du Pass

Vanille (autres gratuités possibles selon publics)

• Accès : parkings à proximité + navettes mises en place pour faciliter la circulation

• Billetterie : en ligne et sur place

- Le programme -

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