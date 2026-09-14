Ravine Saint-Leu : Symphonik péi marie les univers des artistes loaux et de l’Orchestre symphonique

Un spectacle inédit aura lieu le samedi 12 décembre 2026 à La Ravine Saint-Leu. Symphonik péi réunira sur une même scène Kaf Malbar, Sueilo, PLL, Nans, Secteur 410, Léa Churros et Kom Zot, accompagnés par l’Orchestre symphonique de La Réunion et le Chœur XXL Fil Rouge. "Leurs morceaux seront repensés et réorchestrés spécialement pour l’occasion, dans un show conçu comme une véritable rencontre entre musiques actuelles, puissance symphonique et voix chorales" détaillent les organisateurs. La billetterie ouvre ce lundi soir 14 septembre à 18h sur symphonikpei.re (Photo www.imazpress.com)

Symphonik péi est la première expression live d’Afro Symphonik, une plateforme musicale et culturelle qui crée des ponts entre artistes, genres, territoires et générations autour des cultures afro-descendantes. "Ce premier rendez-vous marque le début d’un projet appelé à faire naître d’autres collaborations, créations originales et formats live à La Réunion et au-delà" notent les organisateurs.

Le temps d’une soirée, Kaf Malbar, Sueilo, PLL, Nans, Secteur 410, Léa Churros et Kom Zot partageront donc la scène avec l’Orchestre Symphonique de La Réunion et le Chœur XXL Fil Rouge. Leurs morceaux ne seront pas simplement accompagnés : ils seront repensés et réorchestrés pour cette rencontre, au cœur d’une scénographie conçue comme un véritable show.

- Les 500 premiers billets à 25 euros -

"Plus qu’un concert, Symphonik péi est le premier chapitre d’un mouvement appelé à faire naître d’autres rencontres entre artistes, cultures, territoires et disciplines, à La Réunion et au-delà" disent encore les organisateurs. "De nouveaux formats live, des collaborations inédites et des créations originales viendront prolonger cette dynamique" ajoutent-ils.

• La billetterie ouvre ce lundi soir à 18h sur symphonikpei.re. Pour le lancement, les 500 premiers billets seront proposés à 25 euros, avant de passer au tarif normal de 35 euros.

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