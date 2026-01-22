Pollution marine dans l'océan Indien : un plan régional en discussion pour protéger l’environnement

Du 19 au 25 janvier 2026, Zanzibar (Tanzanie) accueille une réunion régionale consacrée à la réponse d’urgence à la pollution marine dans l’océan Indien. Cette rencontre réunit des experts techniques, des responsables opérationnels et des décideurs publics dont La Réunion, afin de renforcer la coordination régionale et les capacités de préparation et de réponse face aux incidents de pollution marine. Les risques de pollution des mers et des océans s’intensifient, sous l’effet combiné des événements climatiques et de l’accroissement du commerce maritime (Photo : rb/www.imazpress.com)

Lors de la cérémonie d’ouverture, les intervenants ont souligné l’urgence d’une action régionale concertée. Le capitaine Hamad Bakar Hamad, secrétaire principal au Ministère de l’Économie bleue et de la Pêche, a insisté sur la nécessité d’une solidarité transfrontalière, affirmant que "la coopération régionale est indispensable pour protéger l’environnement marin et les îles côtières, notamment à travers le partage d’expériences pratiques et des enseignements tirés du terrain".

Dans le même esprit, Raj Mohabeer, chargé de mission au sein de la Commission de l’océan Indien, a mis en avant la valeur ajoutée des partenariats, soulignant que "le travail conjoint avec l’ensemble des organisations, et en particulier le partage des bonnes pratiques à l’échelle régionale, est essentiel à la mise en place d’une réponse efficace et durable à la pollution marine".

- Trouver des répones urgentes à la pollution marine dans l’océan Indien -

Ces travaux visent à préserver les moyens de subsistance des pêcheurs et des communautés côtières, en faisant progresser un cadre régional pragmatique et opérationnel pour la prévention et la gestion des situations d’urgence liées à la pollution marine.

Timothy Andrew, responsable principal de programme au secrétariat de la Convention de Nairobi, a réaffirmé le rôle central de la Convention dans l’accompagnement des États, précisant que "le renforcement et l’opérationnalisation du protocole d’urgence de la Convention de Nairobi constituent un levier clé pour garantir des réponses rapides, coordonnées et efficaces aux incidents de pollution marine dans l’océan Indien occidental".

- Adopter un plan régional pour la protection de l’environnement marin -

Le Plan régional de contingence pour la préparation et la réponse aux incidents de pollution marine sera ensuite soumis à la 12ème Conférence des Parties à la Convention de Nairobi en 2026, instance décisionnelle majeure pour la protection de l’environnement marin partagé de la région.

La réunion jettera également les bases d’une feuille de route pluriannuelle, de mécanismes de financement durables et d’une planification inclusive des dispositifs de contingence, intégrant les données scientifiques, l’égalité de genre, l’inclusion sociale et les savoirs des communautés locales. Une session dédiée au genre, à l’égalité, au handicap et à l’inclusion sociale viendra renforcer l’importance d’approches inclusives. Par ailleurs, des personnels clés bénéficieront de formations accréditées sur les substances dangereuses et nocives, contribuant au renforcement des capacités régionales de réponse aux pollutions marines.

Cette réunion constitue une étape déterminante vers l’adoption du Plan régional de contingence et le renforcement durable des capacités et de l’expertise régionales. En s’inscrivant dans un cadre régional existant et en promouvant une approche coordonnée, elle réaffirme l’engagement de la région de l’océan Indien occidental en faveur de la protection des écosystèmes marins, de la sécurisation des moyens de subsistance côtiers et de la préservation d’un océan sain pour les générations futures.

L’Ocean Country Partnership Programme (OCPP) a été lancé en 2021 en tant que programme quinquennal. Il s’articule autour de trois axes thématiques : la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution marine et la sécurité alimentaire fondée sur des produits de la mer durables.

