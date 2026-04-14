Réunimer, finaliste des Seafood Excellence Global Awards 2026

L'entreprise réunionnaise des produits de la mer, Réunimer, fait rayonner le savoir-faire hexagonal à l’international. L’entreprise vient d’être sélectionnée comme finaliste des Seafood Excellence Global Awards 2026, concours de référence mondiale qui distingue les produits de la mer les plus innovants du marché. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Réunimer est nommée dans la catégorie Best Retail Product pour deux créations originales : son Gravlax de marlin et son Espadon confît aux saveurs sucrées-salées.

À travers ces deux produits, Réunimer propose une vision moderne et responsable de l’apéritif, en offrant une alternative aux charcuteries traditionnelles.

Le gravlax de marlin revisite la tradition nordique avec une signature tropicale, tandis que l’espadon confît ou encore appelé "sarcive" séduit par son équilibre subtil entre douceur et caractère.

Ces créations incarnent une gastronomie engagée, qui valorise les ressources marines tout en les préservant. Le marlin Gravlax est commercialisé aujourd’hui en Grandes et moyennes surfaces à la Réunion et plusieurs chefs restaurateurs l’ont déjà intégré à leurs cartes. L’espadon confit est en cours de commercialisation sur le marché réunionnais et sera proposé en exclusivité à l’international lors du salon.

Les lauréats seront annoncés le 21 avril lors de la 32ème édition du Seafood Expo Global, événement incontournable du secteur, qui se tiendra du 21 au 23 avril 2026 à Barcelone.