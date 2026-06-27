Risque de salmonelle : rappel de bouchons vendus à Saint-Pierre

Le site Rappel Conso procède au rappel de bouchons de la marque "La Grignotte", en vente directe à Saint-Pierre. Ces produits alimentaires sont rappelés pour risque de salmonelle. Le site invite à ne plus consommer le produit et le rapporter en point de vente jusqu'au 9 juillet 2026 (Photo : Rappel Conso)

Il s'agit des bouchons dont le lot est le numéro : 2606167 avec une date de limite de consommation fixée au 18 juin 2026.

- Risque de salmonelle dans des bouchons -

Les bouchons sont rappelés pour risque de salmonelle.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l'absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin

Le site invite à ne plus consommer le produit et le rapporter en point de vente.



Numéro de contact : 06 93 05 48 49



Les consommateurs ont jusqu'au 9 juillet pour se faire connaître.

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