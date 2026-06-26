À la une de ce samedi : les Bleus s'imposent face à la Norvège, diabète, frappes contre l'Iran, rétro, moustiques et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 juin 2026 : - [Vidéos] Mondial : un triplé de Dembélé place les Bleus à la première place - Diabète : le CHU de La Réunion renforce son offre de soins avec un nouvel hôpital de jour - Les États-Unis ont annoncé des frappes contre l'Iran, qui dit avoir répliqué - La rétro de la semaine : accident grave à Saint-Denis, France-Irak, mobilité, sportifs réunionnais et accident de travail à La Possession - Les moustiques peuvent apprendre à surmonter l'aversion à un répulsif - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi lumineux (Photo www.imazpress.com)

La France s'est imposée 4-1 face à la Norvège, grâce notamment à un triplé d'Ousmane Dembélé, vendredi à Foxborough près de Boston, terminant en tête de son groupe avec trois victoires en trois matches, premier objectif qu'elle s'était fixé pour ce Mondial-2026.

Le CHU de La Réunion poursuit le développement de son offre de soins en diabétologie avec l'ouverture, depuis février 2026, d'un Hôpital de jour (HDJ) sur le site Nord. Cette nouvelle structure s'inscrit dans le Programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète et l'obésité (PRNDO) et vise à renforcer la prise en charge d'une pathologie qui touche près de 90.000 Réunionnais.

L'Iran a attaqué des cibles américaines dans la région du Golfe en réponse aux frappes des Etats-Unis menées plus tôt vendredi, a annoncé la télévision d'Etat iranienne.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2026 :

• Lundi 22 juin - Saint-Denis : deux blessés graves dans un accident de la route sur le Boulevard Sud

• Mardi 23 juin - France-Irak : les Bleus s'imposent quatre heures après le coup d'envoi et se qualifient pour les 16es

• Mercredi 24 juin - Mobilité : les jeunes ne veulent pas quitter La Réunion, par peur de ne pas pouvoir y revenir

• Jeudi 25 juin - Réaliser des performances, financer son parcours au national et à l’international : le combat permanent des athlètes de La Réunion

• Vendredi 26 juin - La Possession : un poteau électrique en béton chute dans une entreprise, un mort et un blessé en urgence absolue

Les moustiques peuvent apprendre à associer l'odeur du DEET, le répulsif le plus courant, à la perspective d'un repas, au point de piquer davantage ceux qui s'en aspergent, selon une étude publiée jeudi.

Pour ce samedi 27 juin 2026, Matante Rosina voit de la pluie sur l'est et le sud au réveil, mais le soleil prend vite le dessus sur toute l'île. Mais attention aux risques de petites averses possibles sur les hauteurs de l'ouest.