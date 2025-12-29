TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-JOSEPH 2.337 plants de zamal saisis par les gendarmes, deux personnes en détention provisoire

voir plus

Route de Cilaos : la RN5 fermée de 20h à 5h par mesure de sécurité

  • Publié le 29 décembre 2025 à 16:23
  • Actualisé le 29 décembre 2025 à 16:27
Route de Cilaos

Sur la RN5 Route de Cilaos, suite aux mauvaises conditions météorologiques, la route sera fermée à la circulation par mesure de sécurité cette nuit du lundi 29 décembre de 20h à 5h. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Cilaos, Inforoutes

guest
0 Commentaires