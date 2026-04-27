Route des Tamarins : 10 kilomètres d'embouteillage vers le nord entre la ravine des Colimaçons et l'Éperon

(Actualisé) Ce lundi 27 avril 2026, un accident a eu lieu sur la route des Tamarins dans le secteur de l'Éperon. Une patrouille du Centre régional de gestion des transports (CRGT) a neutralisé la voie de gauche vers le nord. Cet évènement entraine 10 kilomètres de bouchons entre la ravine des Colimaçons et l’Éperon. Les pompiers sont en intervention sur place. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Il faudra faire preuve de patience sur la route. Trois véhicules étaient impliqués dans un accident ce lundi 27 avril avant 7 heures sur la Route des Tamarins. La circulation est désormais dense en direction du nord, avec des ralentissements qui remontent maintenant au niveau de la Ravine des Colimaçons.

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