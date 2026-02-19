Salon de l'Agriculture : le RSMA de La Réunion en première ligne au Pavillon des Régions

Pour la première fois de son histoire, le Régiment du Service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R) sera au Salon International de l'Agriculture, du 21 février au 1er mars 2026, à Paris. Installée au Pavillon des Régions de France et d’Outre-mer, La Réunion disposera d’un village de 800 m² aux côtés des autres territoires, une première pour les outre-mer dans cet espace emblématique. (Photos RSMA)

Le régiment réunionnais enverra 12 jeunes volontaires stagiaires, dont six en agroalimentaire et six en polyvalence agricole, pour représenter le savoir-faire local. Cette immersion va permettre aux jeunes de "faire valoir leurs formations et le savoir-faire réunionnais au cœur du salon, illustrant la force de l’insertion par l’excellence", assure le RSMA.

- Faire rayonner le savoir-faire péi -

L'occasion également de concrétise la mission de l'institution : former des professionnels qualifiés pour un secteur agricole pilier de l’économie réunionnaise. "Avec un taux d’insertion de 80 %, le RSMA-R démontre que l’alliance de l’exigence militaire et de l’apprentissage technique constitue une réponse durable aux enjeux de l’emploi local".

Principal centre de formation professionnelle de l’île, le RSMA-R propose 35 filières, dont plusieurs dédiées aux métiers de la terre. Sa présence au salon s’inscrit aussi dans une année symbolique : en 2026, le Service militaire adapté (SMA) célébrera 65 ans d’engagement au service de la jeunesse ultramarine. "Depuis 1961, le SMA accompagne des milliers de volontaires vers l’insertion professionnelle, en conjuguant exigence, formation et accompagnement humain", rappelle le régiment.

Aux côtés du RSMA-R, le Département de La Réunion mettra en avant 34 exposants et ses produits d’excellence tel que la vanille, le rhum, les fruits, les épices ou encore les confitures, fort des 56 médailles remportées lors de l’édition 2025. Une vitrine nationale pour affirmer, à Paris, l’excellence et la souveraineté alimentaire réunionnaises.

