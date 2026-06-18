Rugby : l’équipe M10 du RC Tampon en finale nationale du Tournoi National des Quartiers et des Campagnes

Ce mercredi 17 juin 2026, l’équipe M10 du RC Tampon a remporté le "Ticket d’Or" lors de la finale régionale du Tournoi National des Quartiers et des Campagnes qui a eu lieu au stade Lambrakis du Port. Cette victoire permet aux Tamponnais de représenter La Réunion lors de la finale nationale. (Photo : D:R)

La 3e édition du Tournoi National des Quartiers et des Campagnes (TNQC) confirme son succès à La Réunion en réunissant plus de 300 jeunes filles et garçons de 8 à 12 ans, venus découvrir le rugby à travers une approche à la fois sportive, éducative et citoyenne. Lors de la finale régionale qui s’est tenue le mercredi 17 juin, l’équipe du RC Tampon a remporté le ticket d’or pour participer à la finale nationale en juillet à Marcoussis.

Au cœur de cette dynamique locale, le tournoi régional a constitué un temps fort du dispositif. Il est venu valoriser l’engagement des clubs et les actions de proximité menées tout au long de l’année. Cet événement a permis aux enfants participants de se retrouver lors d’une rencontre placée sous le signe des valeurs du rugby et de la citoyenneté.

- TNQC : Un programme pour révéler le potentiel des jeunes à travers le sport -

Lancé en 2024 en héritage de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 par la Fédération Française de Rugby (FFR) en partenariat avec TotalEnergies, le TNQC vise à faire découvrir le rugby à des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR).

Au-delà de l’initiation sportive, l’ambition est claire : utiliser le rugby comme un levier d’engagement citoyen, transmettre des valeurs de respect, de solidarité et d’égalité et offrir des temps structurants et positifs aux jeunes des territoires.

Grâce aux deux premières éditions, ce sont plus de 50.000 jeunes qui ont déjà bénéficié de ce programme à l’échelle nationale, dont près de 20.000 jeunes filles, illustrant son rôle dans la promotion de la mixité dans le sport.

Encadrés par les clubs et éducateurs, les jeunes ont participé à des ateliers d’initiation au rugby, accessibles à tous, des activités citoyennes autour du respect, de la coopération et du vivre-ensemble et des temps d’échange favorisant la confiance en soi et l’esprit d’équipe.