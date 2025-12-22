Run Kréolia 2025 : une journée dense et engagée pour les catamarans et les voiliers habitables

La deuxième journée de régate du Run Kréolia 2025, s’est déroulée ce dimanche 21 décembre 2025 dans des conditions soutenues, avec un départ commun des catamarans et des voiliers habitables donné à 11h00 depuis la Pointe des Galets, au Port. Au total, 27 bateaux ont pris le départ simultanément, dont 18 catamarans et 9 voiliers habitables. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Run Kréolia)
La journée a été structurée autour de :
- 2 raids et 2 parcours construits pour les catamarans,
- 2 raids pour les voiliers habitables.
Après un départ du Port de la Pointe des Galets dans un vent établi de secteur sud-sud-ouest, l’ensemble de la flotte a traversé la Baie de Saint-Paul sur un premier raid côtier.
Les catamarans à dérive et les voiliers habitables sont allés jusqu’à Boucan, avant de faire demi-tour pour une arrivée devant le débarcadère de Saint-Paul.
Les catamarans sans dérive, plus lents, ont viré plus tôt, au Cap Lahoussaye afin de maintenir des arrivées resserrées.
Les conditions se sont ensuite solidement établies en Baie de Saint-Paul, permettant l’enchaînement de deux parcours construits successifs pour les catamarans, disputés entre le débarcadère et le cimetière marin.
En milieu d’après-midi, les départs ont été relancés :
- les voiliers habitables ont disputé un second raid côtier, du Débarcadère de Saint-Paul vers le Cap Lahoussaye, puis une longue descente au portant jusqu’à la Pointe des Galets ;
- les catamarans ont ensuite été envoyés sur un dernier raid en direction de Saint-Gilles, avec une arrivée en fin d’après-midi.
Conditions de navigation
Les équipages ont évolué dans un vent de sud-sud-ouest de force 3 à 4, offrant des conditions bien établies sur l’essentiel de la journée, puis plus faibles en fin d’après-midi.
À noter que les courses des Optimist ont été annulées, le nombre de participants étant insuffisant pour maintenir une flotte dédiée.
Classements
Catamarans à dérive – Formule 18 / Nacra 15 (temps compensé)
1. Léo Jean Albert / Paco Carage
2. Saylan Tortosa / Gabin Louis
3. Raphaël Gonnot / Léo Blanchard
Catamarans sans dérive – Classement général
1. Medi Médéa / Louis Duphil
2. Guillaume Flaus / Julien Brindamour
3. Guillaume Wallaert / Yann Leblanc
Voiliers habitables – Classement général (9 bateaux en temps compensé)
1. Col’Vento
2. Ti Coque
3. Sailfish
4 - 5. Yam’s à égalité avec Ama.
6. Kaz La Mer
7. J-Nette
8. Vanille
9. OPA