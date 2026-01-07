Une personne porteuse de handicap refusée sur un vol Air Mauritius : une famille privée de réveillon à Maurice

Le mercredi 31 décembre 2025, une famille de quatre personnes originaire de Saint-Pierre - dont une femme lourdement handicapée - se voit refuser l'embarquement à bord d'un vol pour Maurice. Selon le fils de la famille, le fauteuil roulant de sa sœur pourrait être la cause de ce refus. Le Saint-Pierrois avait pourtant échangé par mail avec Air Mauritius afin d'expliquer la situation. Contactée, la compagnie mauricienne regrette cet événement mais explique avoir respecté les normes de sûreté. La famille sera entièrement dédommagée (Photo : sly/www.imazpress.com)

Billets pour Maurice réservés depuis le mois d'août, c'est seulement le jour du réveillon – alors que la famille s'apprête à célébrer le Nouvel An à Maurice – que la compagnie refuse l'embarquement de la femme porteuse de handicap, dont le fauteuil est équipé d'une coquille.

- Refusés à l'embarquement, ils déplorent "une expérience humiliante" -

"Ma sœur, handicapée moteur, a subi un refus d'embarquement sans motif légitime et sans aucune explication", dénonce-t-il.

"Nous sommes arrivés à l'aéroport Roland-Garros à 9h30 le 31 décembre 2025, et l'on nous a annoncé à 12h30 que le commandant avait refusé d'embarquer ma sœur", peste le Saint-Pierrois. Il précise : "on nous a même proposé de laisser ma sœur et de nous faire embarquer".

"Une expérience vraiment humiliante", explique à Imaz Press, le frère de la femme tétraplégique.

"Les passagers avaient rempli toutes les conditions requises en matière de prise en charge des passagers à mobilité réduite", lance Pascal Boutet, président de l'association Tropic Guest House au Tampon qui accompagne des Réunionnais en situation de handicap.

"Cette décision unilatérale soit disant du commandant de bord contrevient à toutes les règles de sécurité et d'accessibilité en vigueur et entache gravement la réputation, le professionnalisme et l'image d'Air Mauritius", poursuit-il.

Outre le refus d'embarquer sa sœur, ce que déplore le Saint-Pierrois c'est "qu'ils auraient dû dès le départ nous dire qu'ils ne pouvaient pas la prendre en charge et dans ce cas nous n'aurions pas pris les billets et réservé l'hébergement à Maurice". "Je suis en colère, on nous a traité comme des chiens", lance-t-il.

- L'assistance pour le vol pourtant accordée par la compagnie aérienne -

Une situation que ne comprend pas cet homme. "C'est blessant de vivre cela la veille du jour de l'an, d'autant que nous avions expliqué la situation à Air Mauritius et nous avions obtenu par mail la confirmation de l'assistance", dit-il.

Dans l'échange de mail qu'a pu consulter Imaz Press, le fils de la famille précise que sa sœur, Evelyne, "ne se déplace qu'en fauteuil roulant, même à bord de l'appareil".

Ce à quoi la compagnie répond que "les passagers tétraplégiques ne nécessitent pas de remplir le formulaire médical de la compagnie aérienne". Que "l'assistance WCHC (le passager a besoin d’assistance (au départ et à l’arrivée) à l’aéroport et pour s’installer/se lever du siège dans l'avion) a été réservée comme demandé".

La compagnie demandant lors de la réservation, s'il s'agit d'un fauteuil électrique ou manuel.

- Air Mauritius évoque un respect des normes de sécurité -

Contactée, la compagnie Air Mauritius a expliqué à Imaz Press que, le "15 août, le passager nous a interpellé pour évoquer le besoin d'une chaise roulante". "Le 24 août, une remarque est ajoutée au dossier, où il est fait notion de la tétraplégie de la passagère."

Toutefois, "il n'a jamais été fait notion d'une coquille dans le fauteuil", précise la compagnie.

Air Mauritius poursuit : "le 31 décembre, l'agent d'escale a été informé de la présence d'une coquille dans le fauteuil d'Evelyne. Pour l'embarquement avec cet appareil, il fallait l'avis du commandant de bord. Après vérification du manuel d'opération, il a décrété que la passagère ne pouvait embarquer, la coquille n'étant pas homologuée par le code Iata qui régit la réglementation internationale".

Aujourd'hui, de nombreux appareils médicaux (fauteuil, coquille, appareils pour l'apnée du sommeil) et même cosy pour bébé doivent respecter la réglementation. La compagnie mauricienne invite chaque passager à préciser dès la réservation s'il y a des spécificités.

La direction dit "comprendre l'inconvénient que cela a été pour cette famille. Mais nous sommes obligés de nous conformer à la réglementation pour la sûreté et la sécurité à bord".

La compagnie aérienne s'engage au remboursement intégral des billets de toute la famille.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]