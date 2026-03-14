À retenir ce soir : lave à 150 mètres de l'eau, choc frontal, qualité de l'air, ambassade américaine attaquée et incendie au Port

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 14 mars 2026 : - [Photos - Vidéos] Volcan : la coulée a ralenti sa progression, elle est à 150 mètres de l'océan - Routes des Plaines : choc frontal entre un poids lourd et une voiture, trois blessés dont deux graves évacués vers le CHU nord - Volcan : appel à la vigilance contre le dioxyde de soufre, le gaz acide et les feux de forêts - Irak : attaque contre l'ambassade américaine, trois morts dans des frappes sur un groupe pro-Iran - Le Port : incendie dans un entrepôt de réparation de bateau, des bouteilles de gaz explosent

Depuis 10h30 du matin ce samedi 14 mars 2026, les volcanologues notent que "L’avancement du front de la coulée a fortement ralenti et se trouve à 150 mètres de l’océan". La coulée est figée. L'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) ajoute que le rythme de cette progression varie et qu’il est donc difficile d’estimer à quel moment la lave entrera en mer. Pour rappel, l'éruption a débuté le 13 février.

C'est dans le virage dit l’Écho, au PR 13 sur la Route des Plaines, que les deux véhicules, un poids lourd et une voiture, sont entrés en collision. Selon nos informations, des trois jeunes présents dans le véhicule léger, deux ont été évacués en urgence absolue vers le CHU nord à Bellepierre, leur pronostic vital n’est pas engagé, et un autre passager est en urgence relative

Dans un communiqué, L'Agence régionale de santé ainsi que la préfecture de La Réunion demandent aux Réunionnais de rester vigilants lors de leur déplacement dans des endroits où la qualité de l'air est modifiée par l'éruption en cours. Dioxyde de soufre, gaz acide et feux de forêts modifient la qualité de l'air, ce qui est dangereux pour les personnes fragiles. La préfecture explique : "En cas de concentration importante, ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables : toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation."

Une attaque a visé samedi à l'aube l'ambassade américaine à Bagdad, après des frappes dans la capitale irakienne contre un influent groupe armé irakien pro-Iran ayant fait trois morts, selon des sources de sécurité.

Aux alentours de 22h45 ce vendredi 13 mars 2026, un incendie s’est déclenché dans une partie d’un entrepôt de réparation de bateau. Sur place, plusieurs bouteilles de gaz ont explosé. Ce sont presque 2.000 mètres 2 de surface de l’entrepôt qui sont partis en fumée rue Amiral Bosse sur le Port Ouest. Selon nos informations, il n’y a pas de blessé à déplorer.