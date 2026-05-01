Saint-André : Kenry Emedi, 15 ans, rêve d'intégrer l'équipe de France de Karaté

À seulement 15 ans, Kenry Emidi, scolarisé au collège de la ZAC Fayard à Saint-André, est un jeune karatéka prometteur. À son palmarès, le collégien est déjà deux fois vice-champion de La Réunion et deux fois champion de La Réunion. De nombreux titres et podiums remportés lors de challenges depuis 2023, avec des performances régulières au plus haut niveau régional. (Photo : capture d'écran ville de Saint-André)

Il a seulement 15 ans et fait la fierté de ses parents et de sa ville. À Saint-André, Kenry Emidi est un petit champion qui a de grands rêves.

Il fait du karaté depuis l’âge de 4 ans et c'est bien plus qu’un sport pour lui : c’est aussi une école de vie, du respect, et de la discipline. Avec la pratique du karaté, Kenry travaille sa concentration, la persévérance et le contrôle.

- Un développement personnel à travers le sport -

En parallèle, Kenry pratique également le moringue, autre discipline de combat traditionnelle. Il évolue dans un environnement sportif familial : son frère de 14 ans et sa sœur de 11 ans sont également engagés dans les arts martiaux et comptent eux aussi plusieurs titres de champions de La Réunion. "La pratique du karaté lui permet de renforcer à la fois son corps et son esprit, d’améliorer sa confiance en lui et de mieux gérer le stress. Toute sa famille est fière de leurs parcours sportifs respectifs" indique la municipalité.

Aujourd'hui, son objectif est clair : intégrer l’équipe de France de karaté et continuer à progresser au plus haut niveau.

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