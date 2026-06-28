Saint-André : plusieurs secteurs privés d'eau cette nuit après un incident technique

Faisant suite à l’incident technique impactant la production d’eau potable et afin de maintenir des niveaux de réservoirs suffisants pour une distribution continue, Cise Réunion est contrainte de fermer la distribution en eau ce dimanche 28 juin 2026 sur la commune de Saint-André (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

De 21H00 à 05H00 :

- Milles Roches

- Butor

- La Cressonnière

- Rivière du Mât

- Patelin

- Ravine Creuse

- Centre-Ville

- Chemin Lefaguyès

- Chemin du Centre

- Zac Fayard

- Cambuston

- Bois Rouge

- Chemin Lagourgue

- Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes

Des coupures et baisses de pression sur le réseau peuvent toutefois être constatées tout au long de la journée.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site Internet www.cise-reunion.re, rubrique l’Eau dans ma commune.

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