Saint-André : polémique sur les indemnisations post-Garance, la mairie dénonce une "instrumentalisation politique"

Lors du passage du cyclone Garance, la commune de Saint-André a vu plusieurs de ses équipements publics dégradés. 30 dossiers de réhabilitation d’équipements publics ont été montés afin de réparer les infrastructures impactées pour un total de 80 millions d’euros de subventions. Une gestion des subventions critiquée par l'opposition municipale. La mairie dénonce une "instrumentalisation politique" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, l’élu d’opposition Jean-Marie Virapoullé dévoile le courrier du préfet et dénonce ce qu’il qualifie de "pratiques frauduleuses" de la part de la municipalité.

Le candidat aux municipales annonce son intention de saisir la justice "afin que les responsabilités soient établies". Écoutez.

Sur ce courrier daté du 18 décembre 2025, le préfet indique que les services de l’État ont instruit 30 opérations déposées par la commune de Saint-André, réparties entre les volets "bâtiments et infrastructures".

Certaines demandent ont été suspendue pour "anomalies manifestes".

- La mairie de Saint-André dénonce une "instrumentalisation politique" -

La municipalité rappelle : "en mars dernier, la commune de Saint-André a été durement frappée par le cyclone Garance. Les dégâts ont été considérables, tant pour les habitants que pour les équipements publics, nécessitant plus de 6 millions d’euros de travaux d’urgence. Plus de 200 familles ont vu leur logement détruit. Ce traumatisme est encore vif."

Dans ce contexte, "la municipalité regrette profondément l’instrumentalisation politique de cet événement par l’opposition municipale. Exploiter une catastrophe naturelle, alors que des familles tentent encore de se reconstruire, est indigne et irresponsable".

"Il n’y a eu aucune dissimulation, aucune volonté de tromper, ni aucune transmission volontaire de documents erronés", écrit dans un communiqué, la municipalité de Saint-André.

"Concernant l’erreur matérielle relative à une photographie (prise d'un stade en Bretagne) celle-ci a été identifiée dès le mois de décembre et corrigée immédiatement, le jour même. Dans un contexte d’urgence, plusieurs centaines de documents ont été transmis dans des délais très contraints", justifie la mairie.

La municipalité condamne également "avec la plus grande fermeté les attaques portées contre les agents communaux. Ces femmes et ces hommes ont été totalement mobilisés pendant la crise Garance, travaillant sans relâche sur deux fronts : la remise en service urgente des écoles, équipements sportifs et bâtiments publics et le montage rigoureux de dossiers de subvention, en lien permanent avec les services de l’État".

- Plus de 30 dossiers de réhabilitation -

À Saint-André, "dès les premiers jours suivant le cyclone, la commune, en lien étroit avec les services de l’État, s’est pleinement mobilisée". 30 dossiers de réhabilitation d’équipements publics ont été montés "afin de réparer, améliorer et surtout rendre plus résilientes les infrastructures impactées".

"Au total, plus de 80 millions d’euros de subventions travaux sont nécessaires à la remise en état", précise la mairie.

Elle poursuit : "cette mobilisation était indispensable face à un héritage structurel lourd, conséquence de plus de quarante années de sous-investissement sur le territoire".

"Les dispositifs de l’État reposent sur une règle simple et transparente : les paiements interviennent uniquement après réalisation et justification des travaux. Feindre de l’ignorer relève soit de l’incompétence, soit d’une manipulation volontaire", lance la mairie, à destination de l'opposition.

