Saint-Benoît : la ville vote une subvention de 500.000 euros pour financer la gratuité des effets scolaires

Ce jeudi 4 juin 2026, les élus de la ville de Saint-Benoît, ont voté une subvention de 500.000 euros afin de financer la gratuité des effets scolaires pour l'ensemble des petits bénédictins. La municipalité met en place une mesure accessible sans condition de ressources et qui "vise à soutenir le pouvoir d'achat des familles tout en garantissant à chaque enfant les mêmes conditions d'apprentissage" assure la ville de Saint-Benoît dans un communiqué. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Nous sommes conscients que les dépenses liées à la scolarité pèsent lourdement sur les budgets familiaux. La gratuité des cahiers, stylos, crayons et autres matériels de base est une garantie d'égalité des chances, un acte d'équité et un levier pour la réussite éducative" a souligné le maire de la ville, Patrice Selly.

Lors du dernier conseil municipal de Saint-Benoît, les élus ont examiné 16 affaires inscrites à l'ordre du jour. Parmi les délibérations adoptées : la mise en place de la gratuité des effets scolaires.

- 500.000 euros pour financer la gratuité des effets scolaires -

Dans un communiqué la ville de Saint-Benoît assure : "Cette mesure universelle permettra de prendre en charge les fournitures essentielles telles que les cahiers, stylos, crayons et autres matériels demandés par les équipes pédagogiques."

Le Conseil municipal a approuvé l'attribution d'une subvention complémentaire de 500 000 euros à la Caisse des écoles afin de financer la gratuité des effets scolaires pour l'ensemble des élèves des écoles primaires de Saint-Benoît.

Patrice Selly a également rappelé l'ambition portée par la collectivité : "Chaque enfant doit disposer des conditions optimales pour apprendre, grandir et s'épanouir. Cette mesure universelle est une réponse concrète aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles bénédictines."

Le maire de la ville insiste : investir pour l'avenir de nos enfants, qu'il soit scolaire ou sportif, et affirmer avec fierté que Saint-Benoît est le signe d'une ville qui prend soin de ses habitants, qui mise sur la solidarité et la qualité de vie, a conclu Patrice Selly.

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