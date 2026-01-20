Rentrée scolaire : le recteur veut repenser le bâti scolaire face aux fortes chaleurs et espère des AESH supplémentaires

À la veille de la rentrée scolaire de janvier 2026 - le recteur de l'Académie de La Réunion, Rostane Mehdi, revient sur les enjeux de cette deuxième partie d'année et les nouveautés prévues pour les élèves. La chaleur dans les établissements et la difficulté de disposer d'Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) restant des sujets de préoccupation pour les parents et les élèves. 103.812 élèves vont faire leur retour au collège et lycée ce mercredi 21 janvier 2026 et 111.937 élèves dans le primaire ce jeudi (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Il est vrai que nous sommes confrontés à un problème de fond qui est le réchauffement climatique" sait le recteur. "Nous avons engagé l'an dernier une réflexion sur tous les plans : le calendrier scolaire va évoluer avec un allongement des vacances, mais ce n'est qu'une petite partie de la solution", dit-il à la radio ce mardi.

- Repenser le bâti scolaire face aux fortes chaleurs -

Il le dit : "il faut travailler sur le bâti avec les collectivités territoriales (mairie, Département, Région) qui ont la main sur l'immobilier pour que les établissements soient végétalisés, pour créer des zones d'ombre et développer des moyens de rafraichissement de l'air par l'installation de brasseurs d'air et de climatiseurs".

Chacun "travaille en bonne intelligence, car tout le monde a conscience du problème et il est vrai que les réponses sur ce sujet sont trop lentes pour celles et ceux qui ont chaud mais il faut que cela s'inscrive dans la durée avec un objectif, faire en sorte d'améliorer rapidement la situation", précise le recteur de La Réunion.

Lire aussi - Saint-Denis : au collège Juliette Dodu, les élèves mobilisés contre la chaleur dans les salles de classe

- Le rectorat espère des AESH supplémentaires -

À la rentrée d'août, La Réunion compte 3.197 AESH mais près de 1.000 enfants sans solution. Près de 9 % des enfants en situation de handicap, soit environ 600 élèves, n’avaient pas d’AESH attitré à La Réunion.

Désormais le recteur l'assure, "le chiffre est stable" avec un chiffre de 3.080 AESH. Il précise : "le Premier ministre a annoncé vendredi la création de 2.000 postes à l'échelle nationale et j'espère en tirer quelques avantages à l'échelle de notre académie".

L'occasion pour lui de rappeler que "la question de l'école inclusive est pour moi une priorité". L'académie qui a mis en place le plan "école pour tous", permettant de former plus d'une centaine de personnes au contact des enfants porteurs de handicap.

Lire aussi - Enfants sans AESH : le tribunal administratif donne raison à plusieurs parents, le rectorat obligé de leur donner un accompagnant

- Des contrats PEC non renouvelés -

Les maires des villes de l’Étang-Salé et du Port déplorent une situation qui met à mal l’organisation dans les écoles. Pas de budget voté à l’Assemblée nationale, cela signifie qu’il leur est impossible de faire de nouvelles embauches en contrat PEC, parcours emploi compétences, car ils n’en connaissent pas encore les financements.

"L'Éducation nationale est une administration résiliente et nous avons, au fil des crises et des années, témoignés de notre capacité à faire face à la situation et nous ferons face à ces incertitudes budgétaires", déclare Rostane Medhi.

- Des nouveautés pour Parcoursup 2026 -

La phase de formulation des vœux est ouverte depuis le 19 janvier 2026.



Parcoursup propose :

- 25.000 formations référencées

- Des données renforcées sur l’insertion professionnelle

- Un simulateur d’accès et un comparateur de formations

- Un livret d’aide au choix post-bac

"Parcoursup a beaucoup changé depuis sa création en 2018 et ce dispositif n'a cessé de se perfectionner et de s'adapter au système éducatif", précise le recteur.

Désormais, "il y a des nouveautés comme la carte d'identité des formations, des informations plus transparentes quant aux sélections pour chaque formation, des comparateurs, des outils utiles aux élèves et aux familles sur l'insertion et les embauches en fin de formation".

- Près de 216.000 élèves bientôt de retour sur les bancs de l'école -

L’académie de La Réunion accueillera près de 216.000 élèves, répartis dans 656 écoles et établissements, encadrés par plus de 23 000 personnels ces mercredi 21 et jeudi 22 janvier 2026.

L’académie compte 215.749 élèves scolarisés dans le public et le privé sous contrat.



Premier degré : 111.937 élèves

- 41.153 élèves en maternelle

- 69.220 élèves en élémentaire

- 1.534 élèves en ULIS école



Second degré : 103.812 élèves

- 58 266 collégiens, dont 2 534 en SEGPA

- 40 324 lycéens :

- 24 512 en voie générale et technologique

- 15 812 en voie professionnelle, dont 141 en ULIS

- 5 222 étudiants en post-bac de lycée



L’académie s’appuie sur 656 écoles et établissements du second degré, dont :

- 87 collèges : 78 publics, 9 privés sous contrat

- 49 lycées : 14 lycées généraux et technologiques; 15 lycées professionnels, 20 lycées polyvalents



Premier degré :

- 520 écoles : 494 écoles publiques, 26 écoles privées sous contrat

L’éducation nationale emploie 23.023 agents dans l’académie.



- 17 626 enseignants : 7.827 dans le premier degré, 9.799 dans le second degré, 468 personnels d’éducation et psychologues, 577 personnels d’encadrement, 1.272 personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, 3.080 AESH, accompagnants des élèves en situation de handicap.

www.imazpress.com/[email protected]