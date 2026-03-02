Saint-Benoît : le (K)ozé Fanm, une scène ouverte réservée aux femmes le 7 mars

Le Bisik vous donne rendez-vous pour une édition très spéciale de ses célèbres scènes ouvertes, le samedi 7 mars 2026 à Saint-Benoît. À la veille de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le mythique plateau du (K)ozé se conjugue exclusivement au féminin avec une scène ouverte dédiée aux femmes. (Photo : D.R)

Parce que la création n'a pas de genre mais que les voix de femmes ont tant à dire, le (K)ozé Fanm ouvre ses micros, ses amplis et son cœur aux artistes réunionnaises.

- Le concept -

Que vous soyez musicienne, poétesse, slameuse, humoriste ou conteuse, cette soirée est la vôtre. Débutantes passionnées ou artistes confirmées, venez partager votre univers dans l'ambiance électrique et bienveillante du Bisik.

Pour que la magie opère, la soirée sera orchestrée par nos deux complices incontournables : Bertrand Robert et Anabel Féri.

Habitués des (K)ozé, ils apporteront leur bienveillance, leur humour et leur énergie légendaire pour accueillir chaque artiste.

Que ce soit votre première fois sur scène ou que vous soyez une habituée des planches, Bertrand et Anabel seront là pour vous chouchouter, vous présenter et faire de votre passage un moment unique.

- Le programme -

Scène Ouverte 100% Féminine : Une succession de pépites locales pour célébrer la force, la douceur et l'audace. Partage et Sororité : Un moment d'échange unique pour mettre en lumière les talents qui font battre le cœur de l'île.