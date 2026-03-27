Saint-Benoît : 11.000 élèves participent au concours académique de calcul mental "Kaskoko", 55 lauréats récompensés

Ce jeudi 26 mars 2026 a eu lieu la grande finale et la remise des prix du concours académique de calcul mental Kaskoko au lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Au total, sur les 11.000 participants, 55 lauréats ont été récompensés, illustrant l’engagement et la réussite des élèves des filières professionnelles dans les disciplines mathématiques. (Photo : D.R)

La remise des prix de la sixième édition du concours de calcul mental Kaskoko dans la voie professionnelle s’est tenue le jeudi 26 mars 2026 au lycée Patu de Rosemont.

La cérémonie officielle a été présidée par Madame Patricia Profil, conseillère Régionale déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle, au Sport et aux Affaires culturelles, en présence de Monsieur Varichon, inspecteur de l’éducation nationale en Mathématiques-Sciences et représentant de la région académique de La Réunion.

De nombreux chefs d’établissement avaient également fait le déplacement pour assister à cet événement devenu incontournable.

- 27 lycées professionnels, 11.000 participants, 55 lauréats -

Au total, 55 lauréats ont été récompensés dans les différentes catégories : CAP, seconde bac professionnel, première et terminale bac professionnel et pour la première fois cette année, première année de BTS.

- Vers un concours à l'échelle de l'Océan Indien -

Pour rappel, 11.049 élèves ont participé à cette édition du concours, un chiffre qui témoigne de l’ampleur et du succès de cette action en faveur de la réussite des élèves et de la valorisation des mathématiques pour 27 lycées professionnels participants.

Lors de la cérémonie, des perspectives d’évolution du concours à l’échelle de l’océan Indien ont été évoquées par Monsieur l’Inspecteur Varichon et Madame la Conseillère Régionale Patricia Profil. Des pistes de travail ont été lancées en ce sens, avec l’ambition de donner une dimension régionale à ce concours dans les prochaines années.

Les regards sont désormais tournés vers la septième édition, que tous espèrent aussi grandiose que celle de cette année.