Saint-Benoît : Karnaval Party au Bisik

Ce vendredi 13 février 2026, le Bisik a pris une belle longueur d’avance sur Mardi-Gras et lance son début de saison en fanfare. Au programme : warmup avec un DJ Set brillant de NCH, concert d’Isnel, magie burlesque de la Famille Bouffard, percussions de la Batucada de Cocktail Musical et DJ set enflammé de D-Lisha pour faire durer le plaisir jusqu’au bout de la nuit. (Photo : D.R)

L’ambiance est donnée dès 18h30. Les tambours de la Batucada de "Cocktail Musical" résonnent dans les rues de Saint-Benoît et entraînent les premiers festivaliers jusqu'à l'entrée du vouve du Bisik.

Les premiers déguisements font leur apparition, les sourires, l’odeur des crêpes, et on vous gâte avec la Roue des Kados et de nombreux lots et le Photo Booth installée dans notre désormais célèbre Secret Room. Y’a pas à dire, y’a du Karnaval dans l’air !

- La Famille Bouffard : Magie burlesque et éclats de rire -

Entre deux tempos musicaux, on bascule dans un univers parallèle !

La Famille Bouffard, venue tout droit d’un autre siècle, débarque "da kour" avec son humour bien gratiné. Escrocs magnifiques au grand cœur, ces magiciens talentueux n’ont pas leur pareil pour mêler illusions et clowneries.

Tours de passe-passe, tour de force et potions magiques, "Marcel", "Joséphine" et "Francis" Bouffard font TOUT voler en éclats : les couteaux, les verres, les briques, mais surtout les rires d’un public conquis.

Isnel

Pas de répit pour cette soirée remplie d’étoiles, Isnel et ses musiciens s’emparent de la scène après le premier show de la Famille Bouffard.

Un voyage à la croisée du maloya, de la soul et des musiques urbaines. Dès les premières notes de "Vamos" c’est la déflagration, ce groove qui a fait ses preuves avec plus de 2 millions de vues.

Isnel, une main sur le micro, l’autre tendue vers la foule, est accompagné de Xéla MC, compagnon de toujours, et de Thomas Manerouck à la guitare, Malik Tilin à la basse, Romain How-Seing-Sin à la batterie.

Ensemble ils font chavirer la salle avec entre autres "Sort Dovan" et "El Chapo" mais aussi de nouveaux titres exclusifs à paraître sur un nouvel album en préparation. Un mélange parfait : des rythmes traditionnels portés par une pop urbaine moderne, Isnel prouve une fois de plus, qu’il est l’une des voix essentielles de la nouvelle scène.

D-Lisha, jusqu’au bout de la nuit

La première DJane de La Réunion sait mieux que personne comment faire bouger le public avec un format aux petits oignons : afrobeat, dancehall, hip-hop, rythmes urbains et même du Salegy enrobés de quelques tubes incontournables transforment la salle en mode dancefloor avec une énergie qui ne faiblit pas.

De quoi se lâcher et vibrer jusqu'à une fin de soirée dofé qu’on avait encore rarement vu encore au Bisik.

Une soirée qui a tenu toutes ses promesses : un mélange des genres audacieux, le plaisir de célébrer. En attendant ses grandes rénovations, le Bisik prouve encore une fois qu’ici on ne perd jamais le rythme.