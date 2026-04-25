Saint-Benoît : la rue de la Marine devient chemin Koïlou

Ce samedi 25 avril 2026, la ville de Saint-Benoît a procédé à la dénomination officielle du chemin Koïlou, ancienne rue de la Marine, lors d’une cérémonie organisée en présence de l’association Siva Soupramanien et des fidèles du temple situé dans la rue. (Photo ville de Saint-Benoît)

Le nom Koïlou, issu du mot tamoul Kôyil signifiant "temple", fait directement référence au lieu de culte. "Il marque également un retour à l’appellation d’origine, contribuant ainsi à la valorisation de l’histoire et de l’héritage culturel du site", explique la ville de Saint-Benoît dans un communiqué.

C'est dans le cadre d’un vaste travail de simplification et de clarification des noms de voies engagé par la municipalité ces dernières années qu'intervient cette dénomination. Une démarche visant à améliorer l’identification des adresses par les services essentiels grâce à une géolocalisation plus précise des habitations. C'est aussi le moyen d'éviter la confusion liée à l’existence de plusieurs voies portant le même nom dans la commune.

"Ce changement de nom n’est pas anodin : il symbolise la reconnaissance et le respect que nous portons à une part essentielle de notre histoire et de notre identité réunionnaise", assure le maire Patrice Selly. "À Saint-Benoît, la culture hindoue est une richesse inestimable qui enrichit notre vie commune. Elle incarne la diversité, la tolérance, la fraternité, valeurs fondamentales qui forgent notre identité réunionnaise".

Il conclut : "Nous avons la chance d’accueillir sur notre territoire des associations exceptionnelles qui œuvrent chaque jour pour porter ces valeurs de vivre ensemble, de respect mutuel et de solidarité".

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