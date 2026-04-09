Saint-Benoît : aucune intoxication alimentaire constatée dans les écoles

Suite à rumeurs d'intoxication alimentaire dans plusieurs écoles de Saint-Benoît ce jeudi 9 avril 2026, la municipalité souhaite apporter des précisions. (Photo Stephan Laï-Yu / www.iamzpress.com)

Cet après-midi, un nombre très limité d’élèves ont signalé une sensation de picotement ou de démangeaison dans la bouche et la gorge après avoir consommé du kiwi servi au repas.

"Par mesure de précaution, les équipes éducatives et municipales ont immédiatement pris la situation au sérieux et les services de secours ont été sollicités afin d’évaluer l’état de santé des enfants concernés", explique la mairie de Saint-Benoît dans un communiqué.

Après examen par le médecin du Samu, aucune intoxication alimentaire n’a été constatée. Une seule élève a présenté de légers symptômes de type allergique, qui n’ont nécessité aucune prise en charge médicale particulière.

La ville de Saint-Benoît a tenu à rassurer les familles : "les enfants vont bien et aucun risque sanitaire n’a été identifié". "Les repas servis dans les écoles font l’objet de contrôles stricts et respectent l’ensemble des normes sanitaires en vigueur", rappelle la mairie.

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