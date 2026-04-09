Cirest : Joé Bédier, seul candidat, élu président de la Cirest

(Actualisé) Ce jeudi 9 avril 2026, a lieu le vote pour élire le nouveau président de la Communauté intercommunale de la région est (Cirest) et les vice-présidents.es. Joé Bédier, seul candidat, est élu à la présidence. Dans un communiqué commun, les maires de Saint-André, et de Saint-Benoît, Patrice Selly, ont appelé plus tôt à "une gouvernance renouvelée". Un appel salué par les autres communes de l'intercommunalité que sont Salazie, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et Bras-Panon (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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Jean-Marc Péquin élu deuxième vice-président
L'élu de Saint-André est désormais deuxième vice-président de la Cirest
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L'opposition se délecte du spectacle et des tensions autour des vice-présidences
Alors que les discussions continuent autour de l'attribution des vices-présidences, l'opposition s'amuse du spectacle et des tensions en cours.
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Pour Sidoleine Papaya, "il n'y a pas de petites communes".
"Même si on a un poids faible sur Salazie, nous avons une biodiversité remarquable et on sait utiliser nos forces", dit la maire.
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Premiers désaccords sur l’attribution des vice-présidences
À peine l’élection du président faite, les désaccords débutent concernant l’attribution des vice-présidences.
Le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa ne comprend pas pourquoi les 8 vice-présidences prévues pour les petites villes passent à 4, et seulement à partir de la 11ème vice-présidence.
Si Joé Bédier argue le fait de la démographie des différentes communes et assure œuvrer avec eux, le maire de Bras-Panon et la maire de Salazie s’en offusquent.
Un élu évoque une "humiliation"
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Patrice Selly élu premier vice-président
Le maire de Saint-Benoît prend la première vice-présidence de la Cirest
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La Cirest ouvre une nouveau chapitre
"Nous devons ouvrir un nouveau chapitre", appelle Joé Bédier, "placé sous le signe de l'apaisement, de l'unité et du rassemblement". "Les divisions du passé ne profitent qu'à nos détracteurs", dit-il. Désormais "la priorité doit être le développement humain, économique et territorial".
Une union qui, il le dit, "permettra de peser dans les équilibres régionaux pour parler d'une seule voix". "C'est une méthode éprouvée et qui nous permettra de répondre collectivement aux défis propres à chacune de nos communes", continuye Joé Bédier.
"Les priorités sont claires. L'eau, avec la nécessité de garantir la production d'eau potable pour tous et en tout temps, le développement économique et la création d'emploi, la transition écologique et le développement du tourisme", liste le maire de Saint-André. Il appelle à dépasser les clivages.
Désormais, le "combat" se joue "à l'échelle régionale ". Les investissements "doivent désormais se tourner vers l'est", dit Joé Bédier pour le "rééquilibrage territorial".
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Joé Bédier devient président de la Cirest
Joé Bédier, seul candidat, est élu président de la Cirest avec 42 voix, 1 nul et 5 blancs. Après plusieurs poignées de main et des remerciements, il déclare : "Cette élection revêt un caractère majeur pour l'élection du territoire est. Nous représentons un bassin de population de plus de 130.000 habitants, avec un potentiel de développement parmi les plus importants de l'île".
"Nous avons aujourd'hui une responsabilité collective, travailler ensemble au développement de nos six communes", poursuit Joé Bédier. "Nous devons écrire ensemble un nouveau chapitre, placé sous le signe de l’apaisement, de l'unité et du rassemblement", souligne-t-il. "La seule priorité doit être le développement humain, économique, environnemental et territorial."
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La Cirest vote pour ses vice-présidents
Le nouveau président de la Cirest fixe le nombre de vice-présidents pour l’intercommunalité à 14 vice-présidents.
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C'est au tour de Patrice Selly de voter
Le maire de Saint-Benoît et président sortant de la Cirest, vote à son tour.
Longtemps largement opposés, c'est par un communiqué commun publié ce jeudi 9 avril au matin, que Joé Bédier et Patrice Selly ont appelé à une gouvernance renouvelée, "fondée sur le respect, l’écoute et la coopération entre toutes les communes de l’intercommunalité".
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Joé Bédier, seul candidat, vote pour la présidence
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Joé Bédier, seul candidat pour la présidence de la Cirest
Alors qu’est venu le moment pour les candidats de se désigner, l’actuel président de la Cirest et maire de Saint-Benoit déclare, main levée : "je propose la candidature pour la présidence de Joe Bédier".
Le vote est ouvert.
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Ouverture de séance
La séance de vote pour la présidence de la Cirest a été ouverte par le doyen des conseillers, Jean-Marc Péquin.
Dominique Pananbalom remplace Michel Vergoz pour la commune de Sainte-Rose, ce dernier ayant démissionné en mars de la Cirest
Le quorum est constaté, l’assemblée peut donc délibérer
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Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct
Nous suivons le conseil communautaire de la Cirest, où la présidence et les vices-présidences vont être votées
À propos
Le 11 juillet 2020, le maire Patrice Selly avait élu président de la Cirest. Il avait recueilli 44 voix en sa faveur.
- L'heure de la réconciliation entre Patrice Selly et Joé Bédier -
Longtemps largement opposés, c'est par un communiqué commun publié ce jeudi 9 avril au matin, que Joé Bédier et Patrice Selly ont appelé à une gouvernance renouvelée, "fondée sur le respect, l’écoute et la coopération entre toutes les communes de l’intercommunalité".
"Notre cap est clair : construire une trajectoire partagée à l’échelle de l’est, autour de priorités structurantes : le développement économique, la gestion durable de la ressource en eau, la transition écologique, la valorisation du potentiel touristique", écrivent-ils.
"Cette ambition repose sur une méthode : décider ensemble, agir ensemble, avancer ensemble", écrivent les deux maires.
"Un chapitre fondé sur l’apaisement, la confiance retrouvée et une gouvernance pleinement partagée, au service de l’ensemble des habitants de la microrégion est de La Réunion", indiquent les deux maires.
Dans cette dynamique, "Saint-André et Saint-Benoît ont une responsabilité particulière. Par leur poids démographique, leur rôle structurant et leurs atouts complémentaires, elles ont vocation à impulser une dynamique au service de tout le territoire", disent-ils.
Dans un communiqué, les maires de Salazie, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et Bras-Panon saluent " l'initiative des maires de Saint-André et de Saint-Benoît. Ils poursuivent : "Nos communes s'associent à cet appel et forme le vœu que l'ensemble des villes de l'est puissent œuvrer de concert à cette gouvernance renouvelée pour assurer le développement de notre territoire commun".
La Cirest doit poursuivre sa mobilisation face aux défis structurels, qu'il s'agisse de la crise de l'eau, des enjeux économiques ou des équilibres territoriaux.
- 48 conseillers communautaires siègent à la Cirest -
Au sein de la Cirest, siègent 48 conseillers communautaires.
La ville de Saint-André en compte 22 dont 17 sièges pour le groupe de Joé Bédier et 5 pour son opposant Laurent Virapoullé.
Patrice Selly compte 14 sièges et Jean-Hugues Ratenon en a obtenu 1 seul après le second tour des municipales à Saint-Benoît.
À Bras-Panon, le maire Jeannick Atchapa dispose de 5 sièges.
Sidoleine Papaya, compte 2 fauteuils à la Cirest pour la ville de Salazie.
La commune de Sainte-Rose et son maire Michel Vergoz ont 2 sièges.
Enfin, la ville de la Plaine des Palmistes compte également 2 sièges.
- Un budget de plus de 142 millions d'euros pour 2025 -
Le budget primitif 2025 de la Cirest, d’un montant global de 142 millions d’euros (budget principal et budgets annexes confondus), a été validé par les élus communautaires.
Ce budget visait à concilier rigueur financière et ambitions territoriales, notamment en matière de développement économique, d’environnement et d’eau potable.
Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :
• des zones d’activités économiques
• des infrastructures de transport
• des projets d’aménagement urbain
• des équipements structurants
- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -
Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.
Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.
À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :
• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.
• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.
• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.
• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.
• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.
Lire aussi - Pour le scrutin du 15 et du 22 mars, il y a les élections pour les mairies et aussi pour les intercommunalités
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Est-ce que monsieur bedier maintient les plaintes qu’il a déposée à l’encontre de l’ancien président suite aux affaires de la sol estival ?
Atchapa na permis vélo il veut conduire un bus ?
Alé passe ton permis
Prochaines elections départementales on met dehors zan marie et ben hamida : st andre y veut pu de zot.
On remplace par des élus compétents.
Atchapa n'a pas les compétences pour ses responsabilités. Son bilan a la tete de Bras Panon est MEDIOCRE.
C'est le karma pour les Virapoullé.
3 Virapoulle en PLS.
Les Vira qui ont dénigré Bedier et leur frere Fruteau (couteau 2 lames) de st André .....
GOUT SA TOUJOURS.
Bedier est largement meritant pour le poste.
Par contre Bras Panon , ste Rose : non merci.
Ça doit faire mal aux Virapoullé.