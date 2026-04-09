Cirest : Joé Bédier, seul candidat, élu président de la Cirest

Le 11 juillet 2020, le maire Patrice Selly avait élu président de la Cirest. Il avait recueilli 44 voix en sa faveur.

- L'heure de la réconciliation entre Patrice Selly et Joé Bédier -

Longtemps largement opposés, c'est par un communiqué commun publié ce jeudi 9 avril au matin, que Joé Bédier et Patrice Selly ont appelé à une gouvernance renouvelée, "fondée sur le respect, l’écoute et la coopération entre toutes les communes de l’intercommunalité".

"Notre cap est clair : construire une trajectoire partagée à l’échelle de l’est, autour de priorités structurantes : le développement économique, la gestion durable de la ressource en eau, la transition écologique, la valorisation du potentiel touristique", écrivent-ils.

"Cette ambition repose sur une méthode : décider ensemble, agir ensemble, avancer ensemble", écrivent les deux maires.

"Un chapitre fondé sur l’apaisement, la confiance retrouvée et une gouvernance pleinement partagée, au service de l’ensemble des habitants de la microrégion est de La Réunion", indiquent les deux maires.

Dans cette dynamique, "Saint-André et Saint-Benoît ont une responsabilité particulière. Par leur poids démographique, leur rôle structurant et leurs atouts complémentaires, elles ont vocation à impulser une dynamique au service de tout le territoire", disent-ils.

Dans un communiqué, les maires de Salazie, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et Bras-Panon saluent " l'initiative des maires de Saint-André et de Saint-Benoît. Ils poursuivent : "Nos communes s'associent à cet appel et forme le vœu que l'ensemble des villes de l'est puissent œuvrer de concert à cette gouvernance renouvelée pour assurer le développement de notre territoire commun".

La Cirest doit poursuivre sa mobilisation face aux défis structurels, qu'il s'agisse de la crise de l'eau, des enjeux économiques ou des équilibres territoriaux.

- 48 conseillers communautaires siègent à la Cirest -

Au sein de la Cirest, siègent 48 conseillers communautaires.

La ville de Saint-André en compte 22 dont 17 sièges pour le groupe de Joé Bédier et 5 pour son opposant Laurent Virapoullé.

Patrice Selly compte 14 sièges et Jean-Hugues Ratenon en a obtenu 1 seul après le second tour des municipales à Saint-Benoît.

À Bras-Panon, le maire Jeannick Atchapa dispose de 5 sièges.

Sidoleine Papaya, compte 2 fauteuils à la Cirest pour la ville de Salazie.

La commune de Sainte-Rose et son maire Michel Vergoz ont 2 sièges.

Enfin, la ville de la Plaine des Palmistes compte également 2 sièges.

- Un budget de plus de 142 millions d'euros pour 2025 -

Le budget primitif 2025 de la Cirest, d’un montant global de 142 millions d’euros (budget principal et budgets annexes confondus), a été validé par les élus communautaires.

Ce budget visait à concilier rigueur financière et ambitions territoriales, notamment en matière de développement économique, d’environnement et d’eau potable.

Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :

• des zones d’activités économiques

• des infrastructures de transport

• des projets d’aménagement urbain

• des équipements structurants

- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -

Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.

Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.

À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :

• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.

• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.

• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.

• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.

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