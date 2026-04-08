[Photos] Jacques Lowinsky élu président de la Cinor

La Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (Cinor) regroupe trois communes : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. À sa tête jusqu’ici, malgré sa condamnation dans l'affaire des marchés supposés truqués du Sidélec, Maurice Gironcel, ancien maire de Sainte-Suzanne, qui occupait la présidence depuis 2020.

Avec le renouvellement des conseils municipaux, l’intercommunalité doit désormais désigner son nouvel exécutif pour les six années à venir. Au total, 64 sièges de conseillers sont à pourvoir.

- Un rapport de force dominé par Saint-Denis -

Lors de cette investiture, la ville de Saint-Denis devrait peser lourd dans les équilibres politiques. Plus grande commune du territoire et principal pôle démographique du nord, elle dispose du plus important nombre de sièges au sein du conseil communautaire, soit 32 sur 64.

Réélue à la tête de la mairie de Saint-Denis, Ericka Bareigts apparaît comme une candidate naturelle à la présidence, si elle décide de briguer le poste.

En face, les nouveaux maires de Sainte-Marie (19 sièges), Céline Sitouze, et Sainte-Suzanne (13 sièges), Alexandre Laï-Kane Cheong, pourraient également chercher à peser dans les discussions autour de la gouvernance, dans le cadre d’éventuelles négociations politiques sur la répartition des vice-présidences et délégations.

- Une intercommunalité stratégique -

Comme les autres établissements publics de coopération intercommunale de l’île, la Cinor gère plusieurs compétences majeures qui impactent directement le quotidien des habitants. Elle pilote notamment :

• le réseau de transport Citalis,

• la collecte et le traitement des déchets,

• certaines politiques d’aménagement du territoire,

• le développement économique,

• ou encore des projets structurants à l’échelle du nord.

- 87 millions d’euros d’investissements prévus pour 2026 -

Les intercommunalités disposent de budgets importants, parfois comparables à ceux de certaines collectivités locales. Ces enveloppes permettent de financer : des infrastructures de transport, des zones d’activités économiques, des équipements publics mais aussi des opérations d’aménagement urbain.

Pour 2026, la collectivité a prévu un budget à hauteur de 340 millions d’euros, sans hausse de la fiscalité et une capacité d'investissement de 87 millions d'euros, tous budgets confondus.

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- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -

Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.

Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.

À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :

• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.

• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.

• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.

• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.

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