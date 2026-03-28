[Vidéo] Sainte-Suzanne : Alexandre Lai-Kane-Cheong enfile l'écharpe de maire et succède à Maurice Gironcel

Ce samedi 28 mars 2026, la ville de Sainte-Suzanne a intronisé son nouveau maire en la personne d'Alexandre Lai-Kane-Cheong. L'édile a remporté le second tour des élections municipales avec 45,3% des suffrages exprimés, devant Frédéric Maillot, qui a cumulé 33,62% des suffrages exprimés. Il remplace donc Maurice Gironcel, longtemps maire de la commune (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À Sainte-Suzanne, quatre candidats se sont affrontés pour le second tour. C'est Alexandre Lai-Kane-Cheong qui a été élu maire avec 45,30% des voix.

Face à lui, la liste fusionnée de Frédéric Maillot (24,77% au premier tour) et Daniel Alamélou (14,36% au premier tour) a récolté 33,62% des suffrages exprimés.

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