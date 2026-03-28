[Vidéos] Sainte-Marie : Céline Sitouze élue maire, reçoit officiellement son écharpe

C'est dans la salle polyvalente de Sainte-Marie que Céline Sitouze a été élue première femme maire de la commune ce samedi 28 mars 2026 avec 33 votes (4 bulletins blancs). Richard Nirlo, maire sortant et Jean-Louis Lagourgue, ancien maire, ont brillé par leur absence lors de l'installation du conseil municipal (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce dimanche, c'est dans une salle acquise à sa cause que Céline Sitouze a reçu son écharpe de maire de la ville de Sainte-Marie. Regardez.

À Sainte-Marie, Céline Sitouze insiste, elle n’est pas apparue dans la vie politique de sa ville à la veille des élections. Selon elle, cette victoire est le résultat de 18 années d’engagements dans l’opposition, d'une connaissance pointue du territoire et de ses habitants qui ont fait la différence.

"Ces 18 années ont été 18 années d'apprentissage. Aujourd'hui je prend les rênes de la ville de Sainte-Marie et je suis sûre de mes capacités à faire avancer les dossiers que je connais et je sais travailler avec les institutions."

Elle ajoute : "être la première femme maire de Sainte-Marie c'est historique. Une nouvelle page s'ouvre". Écoutez.

- À Sainte-Marie, Célinz Sitouze devient la maire -

Ce dimanche 22 mars, Céline Sitouze, soutenue par Huguette Bello, s’est imposée avec 53,51 % des suffrages exprimés devant Jean-Louis Lagourgue et Richard Nirlo, qui ont la particularité d’être deux candidats de droite, et deux anciens maires de la ville.

Les deux hommes n'étaient pas parvenus à s'entendre pour le second tour.

Le dimanche 15 mars 2026, Céline Sitouze avait obtenu 33,38 % des votes, suivie par Jean-Louis Lagourgue, avec 25,64 % des suffrages, et le maire sortant, Richard Nirlo, avec 25 % des votes.

La dernière fois que la ville de Sainte-Marie a eu un maire de gauche, c’était de 1983 à 1990 avec le docteur Axel Kichenin. Homme de gauche, il avait créé le Mouvement progressiste pour La Réunion.

Lire aussi - [Photos] 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises

• Toute l'actualité des élections municipales et intercommunales est à retrouver ici

www.imazpress.com/[email protected]