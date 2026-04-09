Civis : David Lorion, maire de Saint-Pierre, élu président de l'intercommunalité à l'unanimité

Depuis le 25 avril 2026, la présidence de la Civis est assurée par David Lorion, succédant au défunt maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, décédé le 28 mars 2025 à Madagascar.

À l'époque, David Lorion, maire de Saint-Pierre avait été élu avec 66 voix, contre 2 nuls.

- David Lorion reprendra-t-il la tête de la Civis ? -

Face à lui, plusieurs maires déjà présents lors de sa présidence et une nouvelle maire.

La commune de Saint-Pierre dispose de 33 sièges à la Civis, dont 26 pour le maire David Lorion, 5 pour Émeline K/Bidi et 2 pour Jean-Gaël Anda.

La ville de Saint-Louis compte 21 sièges dont 17 pour Juliana M'Doihoma, 3 pour Cyrille Hamilcaro et 1 pour le conseiller régional Fabrice Hoarau.

À l'Étang-Salé, le groupe du maire est le seul à disposer de fauteuils à la Civis avec 5 sièges.

Dans la commune des Avirons, le maire Éric Férrère dispose de 3 sièges, Nadia Roche-Lesquelin en a 1. Un total de 4 sièges donc pour la commune.

À Petite-Île, le président de l'association des maires, Serge Hoarau, dispose de 5 sièges.

Enfin, maire nouvellement élue. Seule maire qui change dans la Civis, Laïla Nassibou dispose de 2 sièges pour la commune de Cilaos.

Reste à savoir si, comme par le passé, les maires appuieront d'une seule et même voix la candidature de David Lorion.

- Un budget de plus de 309 millions d'euros pour 2025 -

La Civis intervient quotidiennement auprès de ses habitants et participe au développement de son territoire.

Pour l’exercice 2025, la Civis a disposé donc d’un budget global de plus de 309 millions d'euros, avec une hausse de 4,04 % par rapport à celui de 2024. Ce budget inclut :

• Une diminution du montant alloué au transport,

• Une augmentation de la participation à ILEVA et de la subvention au CIAS,

• Une baisse des compensations fiscales, comme annoncé dans le PLF 2025,

• La poursuite de la sortie du FPIC,

• Une section d’investissement en baisse par rapport au BP 2024, mais en hausse par rapport aux dépenses effectivement réalisées en 2024,

• Une épargne nette positive,

• Un ratio de désendettement de 11 ans inférieur au seuil des 12 ans.

Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :

• des zones d’activités économiques

• des infrastructures de transport

• des projets d’aménagement urbain

• des équipements structurants

- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -

Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.

Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.

À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :

• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.

• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.

• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.

• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.

Lire aussi - Pour le scrutin du 15 et du 22 mars, il y a les élections pour les mairies et aussi pour les intercommunalités

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