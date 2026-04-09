Civis : David Lorion, maire de Saint-Pierre, élu président de l'intercommunalité à l'unanimité

David Lorion, maire de Saint-Pierre, a été élu président de l'intercommunalité à l'unanimité ce jeudi 9 avril 2026. Le vote a lieu au gymnase Axel Ablancourt à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Pour rappel, la Civis compte six communes : Saint-Pierre, Saint-Louis, l'Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons. Suivez-vous, nous sommes en direct (Photo d'illustration : www.imazpress.com)
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Mathieu Hoarau élu 2eme vice-président, Serge Hoareau élu 3ème vice-président
"5 communes renouvelées, c’est un signal fort pour la Civis, maintenant la politique c’est terminé et comme le disait notre cher défunt président, l’assemblée ne dispose pas d’opposition, mais seulement d’élus qui travaillent pour la collectivité" déclare Mathieu Hoarau, maire de l'Etang-Salé, à l'issue de son élection.
Serge Hoareau, maire de la Petite Ile, est élu 3eme président. Il remercie ses collègue pour leur confiance.
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Juliana M'Doihoma est élue première vice-présidente
"Nos projets sous le précédent mandat ont pris beaucoup de retard, certains ont avancé, mais parfsoi par la force du poing sur la table. D'autres projets, trop nombreux sont restés en stand-by" note la 1ere vice-présidente de l'intercommunualité.
"Je pense notamment à l'affameuse passerelle entre Saint-Louis et mon voisin de l’Étang-Salé. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de tous ces projets mais je voulais vous parler en toute honnêteté, j’espère vraiment vraiment qu’on pourra avancer avec. On est ouverts au dialogue, à l’échange, à la concertation, je pars du principe que tout est possible si on pose les choses sur la table, en toute transparence, on ne peut que faire gagner l’intelligence collective" détaille Juliana M'Doihoma
"À Saint-Louis, nous sommes 17 qui siégeons au sein de cette instance. Ce qui nous rassemble au sein de la Civis, c'est notre belle région sud" ajoute-t-elle. "Mon souhait le plus cher C’est que nous soyons entre nous plus juste, et qu’ensemble nous fassions bloc contre l’extérieur, pour la région Sud" dit-elle encore
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David Lorion propose Juliana M'Doihoma au poste de 1ere vice-présidente
C’est maintenant David Lorion qui préside la séance. Il propose la candidature de Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis, au poste de 1ere vice-présidente.
"Je vous propose Madame Julian MDhoima en tant que première vice-présidente, suivront ensuite de la deuxième à la cinquième vice-présidence : Monsieur Mathieu Hoarau, maire de l'Etang-Salé, Monsieur Serge Hoarau, Monsieur Eric Ferrere, maire des Avirons et Madame Laila Nassibou, maire de Cilaos".
Contrairement au scrutin pour la présidence, le vote pour les vice-présidences se fera par voie éeldtonqiue. 15 postes de vice-présidents sont en lice. Saint-Pierre disposera de 9 sièges.
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"Le Sud doit être considéré à sa juste valeur" souligne David Lorion
Le président de la Civis dévoile les grandes priorités de sa mandature.
Il est question d'"une amélioration de la gouvernance politique', et d'"uneamélioration de la qualité de travail de l’ensemble des salariés de la Civis".
"J'ai besoin de vous", il fait que l’ensemble des agents se sentent concernés par ce qui va se passer à la Civis. Pour que dans 6 ans on puisse dire à nos concitoyens : :Voilà ce que nous vous avions dit et voilà ce que nous avons fait" dit encore le président de l'intercommunalité.
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David Lorion élu président de la Civis
David Lorion est élu président de la Civis à l’issue d’un scrutin à bulletin ecret.
"Je remercie les élus pour cette marque de confiance.. Je souhaite mettre en place une gouvernance partagée, mais aussi une gouvernance qui va améliorer la qualité de travail au sein de cette collectivité" a déclaré le maire de Saint-Pierre qui retrouve ainsi son siège de président de l"intercommunalité. Regardez
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David Lorion est le seul candidat en lice
Après l'appel des conseillers, l'assemblée passe à l'élection pour la présidence.
La maire de Saint-Louis, Juliana MDhoima, propose comme candidat David Lorion, maire de Saint-Pierre. Regardez
C'est la seule candidature
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Ouverture de la séance pour l'élection à la présidence de la Civis
Début du conseil communnautaire de la Civis issu des élections municipales des 15 et 22 mars dernier.
David Lorion, maire de Saint-Pierre et président sortant, procède à l'appel des élu.e.s.
Le conseil est installé, Roger Selly, doyen en âge de l’assemblée, va présider la séance.
L’assemblée compte 70 élus. Les conseilleres et les conseillets ont reçu un guide sous forme de brochure qui leur permettra de découvrir leur nouvelle fonction.
La Civis avait un budget de fonctionnement de 309 millions d’euros en 2025.
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Bonjour La Réunion
Nous ouvrons ce direct pour suive l'élection à la présidence de la Civis.
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À propos
Depuis le 25 avril 2026, la présidence de la Civis est assurée par David Lorion, succédant au défunt maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, décédé le 28 mars 2025 à Madagascar.
À l'époque, David Lorion, maire de Saint-Pierre avait été élu avec 66 voix, contre 2 nuls.
- David Lorion reprendra-t-il la tête de la Civis ? -
Face à lui, plusieurs maires déjà présents lors de sa présidence et une nouvelle maire.
La commune de Saint-Pierre dispose de 33 sièges à la Civis, dont 26 pour le maire David Lorion, 5 pour Émeline K/Bidi et 2 pour Jean-Gaël Anda.
La ville de Saint-Louis compte 21 sièges dont 17 pour Juliana M'Doihoma, 3 pour Cyrille Hamilcaro et 1 pour le conseiller régional Fabrice Hoarau.
À l'Étang-Salé, le groupe du maire est le seul à disposer de fauteuils à la Civis avec 5 sièges.
Dans la commune des Avirons, le maire Éric Férrère dispose de 3 sièges, Nadia Roche-Lesquelin en a 1. Un total de 4 sièges donc pour la commune.
À Petite-Île, le président de l'association des maires, Serge Hoarau, dispose de 5 sièges.
Enfin, maire nouvellement élue. Seule maire qui change dans la Civis, Laïla Nassibou dispose de 2 sièges pour la commune de Cilaos.
Reste à savoir si, comme par le passé, les maires appuieront d'une seule et même voix la candidature de David Lorion.
- Un budget de plus de 309 millions d'euros pour 2025 -
La Civis intervient quotidiennement auprès de ses habitants et participe au développement de son territoire.
Pour l’exercice 2025, la Civis a disposé donc d’un budget global de plus de 309 millions d'euros, avec une hausse de 4,04 % par rapport à celui de 2024. Ce budget inclut :
• Une diminution du montant alloué au transport,
• Une augmentation de la participation à ILEVA et de la subvention au CIAS,
• Une baisse des compensations fiscales, comme annoncé dans le PLF 2025,
• La poursuite de la sortie du FPIC,
• Une section d’investissement en baisse par rapport au BP 2024, mais en hausse par rapport aux dépenses effectivement réalisées en 2024,
• Une épargne nette positive,
• Un ratio de désendettement de 11 ans inférieur au seuil des 12 ans.
Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :
• des zones d’activités économiques
• des infrastructures de transport
• des projets d’aménagement urbain
• des équipements structurants
- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -
Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.
Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.
À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :
• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.
• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.
• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.
• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.
• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.
Lire aussi - Pour le scrutin du 15 et du 22 mars, il y a les élections pour les mairies et aussi pour les intercommunalités
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Hamilcaro ne dit pas que des conneries concernant Mdoihoma.
2 cumulards aux premiers postes.
Quant a.leurs bilans respectifs : Zero
Lorion et Tak sont les 2 responsables des déboires de la Civis.
Kerbidy etait bien meilleure.
Ben on verra dans six ans... C'est pas gagné !
Pas vraiment une bonne nouvelle